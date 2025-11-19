현대엘리베이터, ESG평가 '통합 A+'…ESG 경영 확대

현대엘리베이터 현대엘리베이터 017800 | 코스피 증권정보 현재가 81,000 전일대비 1,400 등락률 +1.76% 거래량 263,547 전일가 79,600 2025.11.19 14:43 기준 관련기사 현대엘리베이터-현대건설, 모듈러 엘리베이터 상용화 '맞손'[클릭 e종목]"현대엘리베이터, 자회사 실적 개선 기대"현대엘리·현대위아, 로봇 오토발렛 솔루션 공동개발 전 종목 시세 보기 close 가 한국ESG기준원(KCGS)이 실시한 '2025년 ESG 평가'에서 '통합 A+' 등급을 받았다고 19일 밝혔다.

현대엘리베이터 본사 AD 원본보기 아이콘

올해는 환경과 지배구조 부문에서 개선이 높은 평가를 받았다. 현대엘리베이터는 환경데이터 공개 범위를 종속법인으로 확대하고, 주력 제품을 대상으로 전과정평가(LCA)를 도입하는 등 2050년 'RE100(재생에너지 100% 사용)' 달성을 위한 초석을 잘 다지고 있다.

또 2023년 발표한 주주가치 제고 계획을 착실히 이행하고 있다. 특히 주주가치 제고 계획 이행과 정관 개정을 통해 배당 예측가능성을 확보한 점은 주주친화 정책의 대표 사례로 꼽힌다.

현대엘리베이터 관계자는 "ESG를 기업 운영의 핵심 가치로 두고 환경·사회·지배구조 전 영역에서 책임 있는 경영을 실천하고 있다"며 "국제적 기준에 부합하는 ESG 경영체계를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편, 현대엘리베이터는 지난해 글로벌 1위 미국 신용평가사인 S&P의 글로벌 ESG 평가에서도 글로벌 경쟁사 중 최고 점수를 획득한 데 이어 서스틴베스트의 '2025년 하반기 ESG평가'에서도 종합 AA 등급을 유지하는 등 국내외 주요 평가에서 우수한 성과를 거두고 있다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>