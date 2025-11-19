부산보훈청, 보훈대상자 고용 확대 논의…7개 기관 인사담당자 간담회

부산지방보훈청(청장 이남일)은 19일 청사 3층 백재덕실에서 국가보훈대상자 고용 촉진을 위한 '2025년 취업지원실시기관 인사담당자 초청 간담회'를 개최했다.

이 간담회에는 부산교통공사·부산시설공단·부산환경공단·부산도시공사·부산경제진흥원 등 부산시 공공기관과 부산보훈병원, 부산은행 등 총 7개 기관 인사담당자가 참석했다.

보훈청은 국가보훈정책에 꾸준히 협조해 온 관계자들에게 감사를 전하고, 기관 간 보훈대상자 채용 확대 방안과 현장 건의사항을 폭넓게 논의하는 시간을 가졌다.

이남일 청장은 "국가유공자의 희생과 헌신은 애국심에서 비롯된 것으로, 국가와 기관이 예우를 다하는 것은 당연한 책무"라며 "보훈대상자의 안정적 생활 기반을 강화하고, 보훈정책의 체감도를 높이기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

부산보훈청이 보훈대상자 고용 확대 간담회를 갖고 기념촬영하고 있다. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>