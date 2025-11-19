본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

코트라-중미경제통합은행, 중미 프로젝트 수주 협력

김형민기자

입력2025.11.19 11:39

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

기후변화·DX 등 전략 프로젝트 협력 MOU

대한무역투자진흥공사(코트라)는 19일 서울 영등포구 중미경제통합은행(CABEI) 서울사무소에서 CAEBI와 업무협약(MOU)을 맺고 우리 기업의 중앙아메리 프로젝트 참여를 함께 지원하기로 했다.


11월19일 서울 중미경제통합은행(CABEI) 한국 사무소에서 열린 ‘코트라-중미경제통합은행 업무협약(MOU) 체결식’에서 김명희 코트라 부사장 겸 산업혁신성장본부장(오른쪽)과 히셀라 산체스 중미경제통합은행(CABEI) 총재(왼쪽)가 업무협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 코트라

11월19일 서울 중미경제통합은행(CABEI) 한국 사무소에서 열린 ‘코트라-중미경제통합은행 업무협약(MOU) 체결식’에서 김명희 코트라 부사장 겸 산업혁신성장본부장(오른쪽)과 히셀라 산체스 중미경제통합은행(CABEI) 총재(왼쪽)가 업무협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 코트라

AD
원본보기 아이콘

CABEI는 1960년 설립된 다자개발은행이다. 15개 회원국을 보유하고 있다. 중앙아메리카 지역 경제 통합 및 개발 촉진을 위해 활동한다. 우리나라는 2019년 CABEI의 역외회원국으로 가입해 지분 9%를 현재 보유하고 있다.

이번 MOU에 따라 양 기관은 CABEI 프로젝트에 대한 우리 기업의 참여 촉진을 위해 앞으로 협력할 예정이다. 특히 코트라 네트워크를 활용해 탈탄소화, 수자원 관리, 폐기물 처리 등 분야의 우리 기업 발굴을 위해 힘을 모은다. 기후변화 대응, 지속 가능 인프라 구축, 디지털 전환(DX) 분야 투자를 위한 정보 공유와 조달 기회 확대를 위해서도 서로를 돕고 공동 세미나 및 홍보 행사를 위해서도 협력한다.


코트라는 오는 25∼26일 열리는 '다자개발은행(MDB) 프로젝트 플라자'에 CABEI 인사를 연사로 초청하고 CABEI와 국내 기업 간 상담회도 진행할 예정이라고 설명했다.


코트라는 중앙아메리카 국가들이 노후 인프라를 개선·확충하기 위한 대규모 투자 수요가 상존해 인프라 개발, 재생에너지, 제조 플랜트 프로젝트 분야의 시장이 커지고 있다고 설명했다. 중앙아메리카 국가들은 CABEI를 비롯해 세계은행(WB), 미주개발은행(IDB) 등 MDB로부터 지원받는 프로젝트도 다수다.

코트라 관계자는 "우리 기업들은 MDB 자금 지원과 현지 협력 관계를 활용해 중미 지역 핵심 인프라 프로젝트 등 다양한 분야에 참여할 수 있다"며 "한국 기업의 활발한 참여를 위해 후속 사업을 이어가겠다"고 했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

삼성 美공장 용접 일당 무려 '70만원'…다 짓지도 못했는데 떨어진 '인건비 폭탄' 삼성 美공장 용접 일당 무려 '70만원'…다 짓지도 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

출발부터 '헉헉' 한국 직장인의 비명…통근 '왕복 2시간' 세계 1.5배

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

전용기 타고 여친 보러간 FBI 국장, 여친은 특수기동대 경호 받아

수능 망쳤다는 막내 딸에 "좌절하지마" 500만원 준 아빠

"우리 아기 아닌데?"…산후조리원 CCTV 보던 산모 경악

"작을수록 오른다"…강남 59㎡ 이하 아파트, 10·15 대책 이후 상승률 1위

지방세 고액체납자 1만621명 공개…'체납왕' 바뀌었다

새로운 이슈 보기