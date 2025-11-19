이청 삼성D 사장 "경쟁사들 추격 거세…5대 중점사업 기술 리더십 유지해야"

소통행사서 '5대 사업' 청사진 제시

"플래그십 스마트폰 수요 견조…

모니터 흑자전환, 전장 신규수주 성과"

폴더블·IT·QD-OLED·오토·올레도스

"다섯 분야 기술 리더십 유지해야"

이청 삼성디스플레이 대표이사 사장은 19일 충남 아산 2캠퍼스에서 열린 임직원들과의 소통행사 '디톡스'에서 폴더블과 노트북/태블릿(IT), 전장, 모니터, 확장현실(XR) 올레도스 등 5대 중점사업 목표를 제시하며 견고한 기술장벽을 바탕으로 사업경쟁력을 확대하자고 강조했다.

이청 한국디스플레이산업협회 회장(삼성디스플레이 사장)이 지난 8월7일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 'K-디스플레이 2025' 개막식에서 환엉사를 하고 있다. 2025.8.7 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

이날 삼성디스플레이에 따르면, 이 사장은 이번 행사에서 회사의 경영 현황을 공유하면서 이와 같이 말했다. 디톡스는 이 사장 등 경영진이 임직원들과 소통하는 삼성디스플레이의 정기 행사다. 디톡스란 이름은 '디스플레이 톡스'를 줄여 만들었다. 소통을 통해 조직의 발전을 저해하는 '독'을 없애고 건강한 성장을 도모하자는 의미를 담았다. 이번 행사는 아산 1캠퍼스, 기흥 삼성디스플레이 리서치(SDR)에도 생중계돼, 약 1000여명의 임직원이 이 사장의 메시지를 접했다.

이 사장은 "플래그십 스마트폰 수요가 견조한 가운데 신제품 출시에 적기 대응하고 핵심 고객사와 전략적 협업을 강화했다"면서 특히 "QD-OLED 모니터 판매가 확대돼 흑자 전환에 성공했고 자동차용 OLED 분야에서도 신규 과제를 수주하는 등 우수한 성과를 거뒀다"고 말했다.

향후 전략에 관해선, 폴더블 및 차별화 기술로 프리미엄 시장을 주도하고 주요 신제품의 완성도를 제고하는 것은 물론, 전후공정 제조 경쟁력을 혁신해 고객 신뢰를 높이겠다고 했다. 또한 내년 양산을 앞둔 IT OLED용 8.6세대 생산라인의 수익성을 경쟁사가 추격할 수 없는 수준으로 끌어올린다는 계획도 밝혔다. 혁신기술 및 차세대 기반 기술을 확보하기 위한 연구개발(R&D) 투자도 더욱 강화한다.

이 사장은 "2030년에는 폴더블 시장의 폭발적인 성장이 예상되는 만큼 차별화된 기술 리더십을 바탕으로 판매를 주도해 나갈 것"이라며 "시장 침투가 본격화된 IT OLED는 고객 수와 제품 라인업을 확대해 판매량을 키워나갈 것"이라고 말했다. 아울러 XR용 올레도스 및 신기술 개발에 대한 투자를 이어갈 방침이라고 했다.

경쟁사들의 추격에 대해선 우려를 보였다. 이어 또 다른 비상을 위한 실행력의 중요성을 강조했다. 이 사장은 "경쟁사의 기술 추격이 거센 상황에서 우리 제품의 완성도나 제조 경쟁력이 고객사 기대에 충분히 부응하고 있는지 돌아볼 필요가 있다"며 "기술, 고객, 실행이라는 세 가지 본질과 일하는 문화를 마음에 새기자"고 당부했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



