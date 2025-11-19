이병철 창업회장 38주기…이재용 회장 UAE 출장, 범삼성家 별도 참배

19일 용인 선영서 조용한 추도

홍라희·이부진·이서현 등 참석할 듯

이재용 회장은 UAE 일정으로 불참

CJ·신세계·한솔도 시간 달리해 참배

호암 이병철 삼성 창업회장의 38주기 추도식이 19일 경기도 용인 호암미술관 인근 선영에서 진행된다.

재계에 따르면 삼성·신세계·CJ·한솔 등 범삼성 계열 그룹은 예년과 마찬가지로 각기 다른 시간에 용인 선영을 방문한다.

삼성에서는 홍라희 리움미술관 명예관장과 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성물산 사장이 참석할 것으로 보인다.

호암의 손자인 이재용 삼성전자 회장은 19일(현지시간) 아랍에미리트 아부다비에서 열리는 '한·아랍에미리트 비즈니스 라운드 테이블(BRT)' 일정과 겹쳐 현장에 오지 않는다. 귀국 이후 별도로 참배할 것으로 전해졌다.

호암 이병철 37주기 추도식 (용인=연합뉴스) 홍기원 기자 = 19일 오전 경기도 용인 호암미술관 인근 선영에서 열린 호암 이병철 삼성 창업회장 37주기 추도식에 홍라희 전 삼성미술관 리움 관장, 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성물산 사장, 김재열 삼성글로벌리서치 사장이 참석해 있다. 2024.11.19

호암의 장손 이재현 CJ그룹 회장은 이날 오전 가족들과 함께 선영을 방문할 예정이다. 그는 예년과 마찬가지로 서울 중구 고택에서 제사도 진행할 계획이다.

오후에는 외손자인 조동길 한솔그룹 회장과 신세계그룹 사장단이 선영을 찾는다.

범삼성 일가는 과거 공동 추도식을 열었으나 2012년 CJ 이맹희 전 회장과 삼성 이건희 선대회장의 상속 분쟁 이후 같은 날에 시간을 달리해 따로 추도 행사를 진행해 왔다.

삼성 사장단 역시 지난해에 이어 올해도 참석하지 않을 전망이다.

이병철 창업회장은 1938년 청과물·건어물 수출업을 기반으로 '삼성상회'를 설립했다. 이는 훗날 삼성물산으로 이어졌으며 1953년 설탕 사업으로 출발한 제일제당은 현재 CJ그룹의 모태가 됐다.





