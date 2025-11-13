구청장 '전국노래자랑' 무대서 백댄서 된 여성 공무원들

구청장 노래 무대에 여성 간부 8명 ‘백댄서’ 동원

공무 출장 처리까지…세금 사용 적절성 논란

여성 간부만 무대 올라 성 인지 감수성 도마

공무원노조·민주노총 “들러리 동원” 강하게 비판

문인 구청장 사과 입장문…“출장은 직원 개별 판단” 해명



광주광역시의 한 구청장이 전국노래자랑 무대에 참여하는 과정에서 여성 간부 공무원들이 백댄서 역할을 해 논란에 휩싸였다. 해당 공무원들은 행사에 참여하기 위해 공무 목적의 출장 신청도 냈다.

전국노래자랑 무대 선 문인 광주 북구청장. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

연합뉴스는 13일 광주 북구를 인용해 지난 6일 광주 동강대학교 운동장에서 KBS 전국노래자랑 '광주 북구 편' 녹화가 진행됐다고 보도했다. 약 2시간 30분 동안 진행된 녹화에는 문인 광주 북구청장·북구의회 의원들·주민 등 1000여명이 참석했다.

문 구청장은 이날 직접 무대에 올라 가수 윤수일의 '아파트'를 불렀다. 문 구청장이 노래를 부르는 동안 무대에는 북구청 국·과장급 여성 공무원 8명이 함께 올라갔다. 이들은 선글라스와 스카프를 착용하고 응원 도구를 흔들며 백댄서 역할을 했다.

특히 이들은 평일에 열린 행사에 참석하기 위해 공무 목적의 출장 신청을 낸 것으로 드러나면서 적절성 논란이 일었다. 무대에 오른 8명 모두 녹화 당일 출장을 신청했고, 자치행정국장·주민자치과장은 사전 논의를 위해 전날에도 출장을 신청했다.

구청장의 무대 뒤에서 춤을 추는 것은 공무로 볼 수 없다는 지적에 더해, 무대에 오른 이들이 모두 여성이었다는 점에서 성 인지 감수성이 떨어진다는 비판도 제기됐다.

공무원노동조합 광주본부는 이날 성명을 내고 "공무원들을 들러리 삼아 다른 공무원들의 자존감을 무너뜨렸다"며 "자발적 참여라고 해도 이를 용인한 구청장의 책임이 크다"고 비판했다.

민주노총 광주본부도 보도자료를 통해 "백댄서 역할을 위해 공무수행 출장 처리한 것은 명백한 세금 낭비"라며 "자발이라는 말로 여성 간부 공무원들을 동원하는 행태는 성 인지 감수성이 얼마나 빈약한지를 보여준다"고 지적했다.

문인 구청장은 이와 관련해 입장문을 내고 "주민들에게 심려를 끼치고 조직 구성원들에게 부담을 드린 점에 대해 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다.

이어 "출장 신청은 직원들의 개별적 판단으로 이뤄졌다"며 "사전 연습을 하거나 출장비를 지급하지 않은 것으로 확인했다"고 했다. 아울러 "여성 간부 공무원들만 참여해 제기된 우려의 목소리는 겸허하게 받아들여 세심히 살피겠다"고 강조했다.

무대에 오른 한 간부 공무원도 "구청장이 들러리 역할을 하라고 지시한 적 없다"며 "예기치 못하게 다른 공무원들에게 피해를 줘 송구하다"고 전했다.

통상 전국노래자랑 녹화 때 이뤄지는 단체장의 노래는 일요일 본방송에는 방영되지 않는다. 앞서 북구에서는 지난 2022년에도 전국노래자랑 녹화에 여성 공무원과 여성 구의회 의원이 구청장의 백댄서 역할을 해 지역 사회로부터 비판받은 바 있다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



