강원도, 산림경영이음 등록분야 '우수기관' 선정…디지털 산림경영 선도

강원특별자치도(도지사 김진태)는 지난 11일 산림청이 개최한 '제25회 디지털산림 컨퍼런스'에서 '2025년 산림경영이음 시스템 활용 우수기관'으로 선정되는 영예를 안았다고 13일 밝혔다.

'산림경영이음'은 산림부문 온실가스 흡수량 이행 실적관리를 지원하기 위해 국·공·사유림의 산림경영 및 자원조사 활동 자료를 수집·관리하는 통합 정보시스템이다.

이번 '제25회 디지털산림 컨퍼런스'는 공·사유림 산림경영활동에 대한 산림경영이음 시스템 운영 성과 공유 및 AI·QGIS 우수사례 공유 등을 위해 산림청에서 개최되었다.

평가는 ▲사업 등록률 ▲공간정보 등록률 ▲품질점검 활용률 등을 기준으로 실시되었으며, 강원특별자치도는 광역 지자체 부문 우수기관, 철원군은 기초 지자체 부문 우수기관으로 각각 선정됐다.

윤승기 강원특별자치도 산림환경국장은 "산림경영이음 시스템 활용을 통해 산림사업의 투명성과 효율성을 높이고, 국토와 자연자원을 지속적으로 관리·보호하는 기반을 강화하겠다"며 "앞으로도 디지털 기술을 접목한 산림관리 혁신으로 지속가능한 산림경영을 실현해 나가겠다"고 밝혔다.





