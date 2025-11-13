정기선 HD현대 회장, 건설기계 현장 첫 방문…'소통 경영' 강화

국제기능올림픽 중장비정비 국가대표 준비
정 회장, 선수 3명과 어깨동무…소통 행보
"기술 인재 성장이 곧 대한민국 미래"
정기선 HD현대 회장이 HD현대건설기계 글로벌 교육센터를 방문해 2026년 국제기능올림픽을 준비하는 선수단을 격려했다. 그룹 내 건설기계 부문 중간지주사인 HD현대사이트솔루션 공동대표로서, 해당 부문 현장을 직접 찾은 것은 이번이 처음이다. 정 회장이 현장 중심의 경영 행보를 본격화했다는 의미로 해석된다.
13일 HD현대 사회관계망서비스(SNS)에 따르면 전날 정 회장은 충북 음성군에 위치한 HD현대건설기계 글로벌 교육센터를 방문했다. 2026년 국제기능올림픽 중장비정비 분야 출전을 준비하는 선수단 3명이 이곳에서 훈련에 매진하고 있어서다. 정 회장은 훈련 현장을 직접 둘러보고 선수단을 격려했다.
HD현대 는 정 회장이 국가대표들과 어깨동무하며 함께 촬영한 사진도 공개했다. 정 회장은 선수단에게 "기술 인재의 성장이 곧 대한민국의 미래"라며 "기업의 역할은 여러분 같은 인재들이 더 큰 무대로 나아갈 수 있게 돕는 것"이라고 응원 메시지를 전했다.
선수들은 글로벌 대회를 대비해 중장비 정비·분해·진단 등 실기 중심의 프로그램을 소화하고 있다. HD현대건설기계는 글로벌 교육센터를 단순한 연수 공간이 아니라 ▲기술 인재 육성 ▲현장 실습 기반 교육 ▲국가기술대회·국제기능올림픽 지원 등 '산업 기술 허브'로 육성하고 있다.
이번 방문은 정 회장이 건설기계 부문 대표를 맡은 뒤 처음으로 현장을 찾은 일정이다. HD현대는 내년 1월 HD현대건설기계와 HD현대인프라코어의 통합법인 HD현대건설기계가 공식 출범한다. 정 회장은 중간지주사인 HD현대사이트솔루션의 공동대표로서, 이번 통합 작업을 마무리하고 건설기계 부문의 신성장동력 발굴에 속도를 낼 계획이다. 그는 지난달 20일 취임 후 전사 임직원에게 보낸 사내 메시지에서 "양사의 역량을 결합해 글로벌 생산 체계를 구축하고, 인도·브라질·호주 등 신시장 개척에 나서겠다"고 밝힌 바 있다.
정 회장의 이번 행보는 '소통 경영'을 조직 전반으로 확산하려는 의지를 드러낸 것으로도 풀이된다. 특히 건설기계 부문을 중심으로 한 현장 행보가 본격화되면서 앞으로 정 회장의 시선이 다른 사업 부문으로도 확대될 것이란 관측이 나온다.
