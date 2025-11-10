코스피, 장중 4080선 회복…3%대 강세

SK하이닉스·삼성전자 상승폭 키워

코스닥도 1% 넘게 올라

10일 장중 코스피가 3%대 강세를 보이며 4080선을 회복했다. 코스닥도 1% 넘게 뛰고 있다.

코스피가 장중 2%이상 오르며 4000선을 회복하고, 원/달러 환율은 1460선 아래로 떨어진 10일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 원/달러 환율, 코스닥지수 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 오전 9시 3분 현재 전장보다 59.79포인트(1.51%) 오른 4013.55에 원달러 환율은 1.30원(0.09%) 내린 1455.60원에 장을 시작했다. 2025. 11.10 조용준 기자

이날 오후 2시 4분 기준 코스피는 전 거래일 대비 3.39% 오른 4087.70을 기록 중이다. 지수는 전장보다 0.96% 뛴 3991.87로 출발한 뒤 꾸준히 오름폭을 키우고 있다.

기관이 홀로 1조794억원을 사들이며 시장을 주도하고 있다. 반면 개인과 외국인은 각각 1조436억원, 238억원을 팔아치우고 있다.

장 초반 1%대로 상승하던 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 614,000 전일대비 34,000 등락률 +5.86% 거래량 4,083,352 전일가 580,000 2025.11.10 14:04 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 4000대 재진입…코스닥은 하락세지주사·금융지주, 주주환원 기대감에 강세첨단산업전략기금 1호 투자, 산경장 회의에서 결정한다 전 종목 시세 보기 close (5.60%) 상승 폭을 확대하며 61만2500원을 나타내고 있다. 시가총액 1위 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 100,900 전일대비 3,000 등락률 +3.06% 거래량 18,560,549 전일가 97,900 2025.11.10 14:04 기준 관련기사 더 높아진 온실가스 감축 상한선…산업계 "주력산업 손발 스스로 묶는 것"코스피, 상승 출발 후 4000대 재진입…코스닥은 하락세지주사·금융지주, 주주환원 기대감에 강세 전 종목 시세 보기 close 도 2.55% 오른 10만400원으로 시장에 긍정적 영향을 주고 있다. 이밖에 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 466,500 전일대비 3,000 등락률 +0.65% 거래량 193,318 전일가 463,500 2025.11.10 14:04 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 4000대 재진입…코스닥은 하락세기회는 기다리지 않는다…연 4%대 금리로 주식자금 4배까지 확보롤러코스터 코스피, 등락 끝 4000선 사수…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 close (1.08%) 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 273,000 전일대비 9,000 등락률 +3.41% 거래량 550,514 전일가 264,000 2025.11.10 14:04 기준 관련기사 더 높아진 온실가스 감축 상한선…산업계 "주력산업 손발 스스로 묶는 것"현대캐피탈, 현대차 앱 '내차 금융관리' 서비스 출시현대차·기아, 고출력·고효율 모두 잡은 혁신 모터시스템 공개 전 종목 시세 보기 close (3.60%) 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 80,200 전일대비 2,300 등락률 +2.95% 거래량 4,045,680 전일가 77,900 2025.11.10 14:04 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 4000대 재진입…코스닥은 하락세지주사·금융지주, 주주환원 기대감에 강세코스피 4000 효과…증권사 실적 반등, 구조적 업황 회복 뚜렷 전 종목 시세 보기 close (2.70%) 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 967,000 전일대비 44,000 등락률 +4.77% 거래량 133,195 전일가 923,000 2025.11.10 14:04 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 4000대 재진입…코스닥은 하락세롤러코스터 코스피, 등락 끝 4000선 사수…코스닥은 하락코스피, 하루 만에 반등…반도체株 저가 매수 유입 전 종목 시세 보기 close (4.98%) KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 130,400 전일대비 6,700 등락률 +5.42% 거래량 1,393,480 전일가 123,700 2025.11.10 14:04 기준 관련기사 KB금융, ESG 위험관리 역량 최고 수준 인정받아미수ㆍ신용 대환을 연 4%대 최저금리로...저가매수 자금도 4배까지코스피, 상승 출발 후 4000대 재진입…코스닥은 하락세 전 종목 시세 보기 close (5.58%) 등도 강세를 보인다.

업종별로 살펴보면 부동산(-0.16%)을 제외한 전 업종이 상승세다. 증권(6.57%) 금융(4.89%) 보험(4.83%) 전기·가스(4.56%) 유통(4.42%) 등의 순이다.

같은 시각 코스닥도 전장보다 1.27% 오른 887.95를 기록 중이다. 개인과 기관이 각각 780억원, 35억원을 사들이고 있다. 외국인은 792억원을 내던지고 있다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



