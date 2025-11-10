강원도, 유기동물 안락사 제로화 달성…"안락사 프리존" 선언

보호센터 현대화-사료비·인건비 예산 증액-입양 활성화 홍보 3가지 중점 추진

유기동물 구조·보호 예산 6억→11억원 확대…사료비 아끼기 위한 안락사 없어

강원특별자치도(도지사 김진태)는 2022년 7월 '유기동물 안락사 제로화 추진'을 선포한 이후 안락사 제로화를 달성했다고 10일 밝혔다.

강원특별자치도가 2022년 7월 '유기동물 안락사 제로화 추진'을 선포한 이후 안락사 제로화를 달성했다. 김진태 강원도지사가 반려견과 함께 달리고 있는 모습. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

유기동물 안락사 제로화 추진은 2022년 7월 21일 김진태 지사가 원주시 유기·유실동물보호관리센터를 방문했을 당시 선포한 바 있으며, "보호시설이 부족하다는 이유로 안락사 당하는 일은 강원도에서 없어야 한다"고 강조했다.

현실적으로 안락사가 완전히 없어지기는 어려운 상황이지만 2025년도 9월 말 기준 도 안락사율은 9.1%로 전국 평균인 15.8%보다 6.7%P 낮고, 민선 8기 이전인 2022년 19.5%와 비교하면 절반 가까이 줄어든 수치다.

특히, 당시 보호시설 부족으로 인한 안락사를 없애겠다고 강조했는데, 현재 강원도의 안락사율 9.1%는 질병으로 인한 안락사로 공간 부족으로 인한 안락사는 제로화를 달성하였다.

도는 2022년부터 공간 부족으로 인한 안락사를 막기 위해 보호시설 확충과 예산 확대에 집중해 왔다.

2022년 8개소였던 동물보호센터는 2024년 15개소, 2025년에는 17개소로 9개소가 증가했으며, 유기동물 구조와 보호 등을 위해 사료비와 인건비 예산을 2022년도 6억원에서 2025년도 11억원으로 확대했다.

보호공간 확충으로 보호 중인 유기동물 수도 2022년 532마리에서 2025년 9월 기준 802마리로 증가했으며, 입양 활성화를 위해 적극적으로 홍보 등을 추진하였다.

이외에도 도는 민간 반려 동물 위탁을 적극 활용하며 보호기간을 기존 10일에서 50일 이상으로 연장하는 등 생명 보호 중심의 제도 개선을 이어가고 있다.

특히, 올해는 강릉 반려동물지원센터가 운영을 시작하면서 유기동물 보호를 넘어 반려동물 교육, 놀이터, 행동 교정 등 교육·체험·치유 기능을 갖춘 통합형 복지 공간이 마련됐다.

이 센터는 도비 94억원이 투입되어 11월 6일 개관했으며, 강릉시 사천면 중앙서로 92-136에 위치하고 있다. 센터는 지하 1층, 지상 2층 규모로 운영된다.

김진태 강원특별자치도지사는 "유기동물 안락사 제로화는 이미 달성돼 강원도는 안락사 프리존이 되었다"며 "사료비를 아끼려고 혹은 센터가 부족하다는 이유로 안락사하는 일은 이제 강원도에서는 없다"고 밝혔다.

이어 "그동안 보호센터 현대화, 사료비와 인건비 지원 예산 증액, 입양 활성화 홍보 3가지 방향으로 체계적으로 접근했고, 특히, 사료비 지원, 시설 확대 등 5억원 정도의 예산 증액만으로도 변화를 이끌어 냈다"며 "지난주에 개소한 반려동물 지원센터에도 많은 관심을 부탁드린다"고 전했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>