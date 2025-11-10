본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

코스트코서 와인 샀는데 "개봉 말고 즉시 폐기"…美 94만병 긴급 리콜

서지영기자

입력2025.11.10 13:41

시계아이콘00분 57초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

美 코스트코, 와인 94만 병 전량 리콜
"개봉하지 않아도 파손 위험…즉시 폐기해야"

미국 코스트코가 자체 브랜드(PB) 커클랜드 시그니처 와인 약 94만 병을 긴급 리콜했다. 일부 제품에서 개봉 전 병이 파손되며 유리 파편이 튀는 사고가 잇달아 보고되면서다. 미국 내에서만 최소 10건 이상의 파손 사례가 확인됐고 이 중 한 건은 부상으로 이어졌다. 미국 소비자제품안전위원회(CPSC)는 해당 제품이 "심각한 위험을 초래할 수 있다"며 즉각적인 사용 중단과 폐기를 권고했다.


코스트코가 긴급 리콜하기로 한 자체 브랜드(PB) 커클랜드 시그니처의 스파클링 와인 '발도비아데네 프로세코 DOCG'. 코스트코

코스트코가 긴급 리콜하기로 한 자체 브랜드(PB) 커클랜드 시그니처의 스파클링 와인 '발도비아데네 프로세코 DOCG'. 코스트코

AD
원본보기 아이콘
고압가스 불안정 가능성

8일(현지시간) 미국 CBS NEWS에 따르면 리콜 대상은 커클랜드 시그니처의 스파클링 와인 '발도비아데네 프로세코 DOCG' 제품이다. 해당 제품은 미국 내 12개 주(아이오와·일리노이·인디애나·켄터키·미시간·미네소타·미주리·노스다코타·네브래스카·오하이오·사우스다코타·위스콘신) 코스트코 매장에서 지난 4월부터 8월 사이 약 8달러에 판매됐다.

CPSC는 "병이 개봉되지 않은 상태에서도 파손된 사례가 최소 10건 보고됐다"며 "한 소비자는 유리 파편에 손을 베이는 부상을 입었다"고 밝혔다. AP통신은 "병 내부의 고압 탄산가스가 불안정하게 축적돼 병이 터지는 현상이 원인으로 추정된다"고 보도했다.


“개봉하지 말고 즉시 폐기해야”

CPSC는 소비자에게 “리콜 대상 와인을 개봉하지 말고 즉시 폐기하라”고 당부했다. 이어 “파손 위험이 있으므로 병을 휴지나 플라스틱 백으로 감싼 뒤 일반 가정용 쓰레기로 버려야 한다”고 강조했다. 스파클링 와인은 내부 압력이 높아 병의 유리 두께나 코르크 밀봉 불량 등 미세한 제조 결함이 있으면 폭발 가능성이 커 냉장 보관 중에도 파손될 수 있다.


이번 리콜은 코스트코가 지난 9월 동일 제품에 대해 '개봉하지 않아도 병이 깨질 수 있다'는 공지를 낸 지 불과 두 달 만에 시행됐다. 당시에는 '안전 주의' 수준에 그쳤으나, 이번에는 공식 리콜로 격상됐다. 코스트코는 "소비자 안전을 최우선으로 하고 있으며 당국과 협력해 신속한 회수 조치를 진행 중"이라고 밝혔다.

한국 코스트코의 경우 이번 미국 내 리콜 상품에 대한 회수 조치 공지는 아직 없는 상태다. 다만 글로벌 공급망을 공유하는 코스트코의 구조상 해외 리콜 제품이 국내로 유입될 가능성은 남아 있다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"울릉공항 근처 땅값 평당 5000만원"…거래절벽에도 수도권 번화가 뺨치는 가격, 왜?[부동산AtoZ] "울릉공항 근처 땅값 평당 5000만원"…거래절벽에... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

대통령도 축하한 롤드컵 우승…李 "역사에 길이 남을 쾌거"

시속 120㎞ 롤러코스터서 안전벨트 풀린 소녀…온 힘 다해 지킨 앞자리 부부

박지원, 尹 영치금 6.5억에 "세금도 없이 연봉 25억…뇌물 수사해야"

"낮에도 무서워" "전설의 고향 세트장?"…부산 예술공원에 주민 반발

‘적자 늪’ 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

경찰, 캄보디아 한국인 실종 541건 접수…안전 여부 지속 확인 중

새로운 이슈 보기