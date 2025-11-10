본문 바로가기
구리시, '성 비위·금품수수·음주 운전' 3대 비위 무관용 선포

이종구기자

입력2025.11.10 10:27

숏뉴스
구리시, 공무원 3대 비위 근절 캠페인 실시
"파면·해임 최고 징계"…공직기강 확립 청렴 활동 강화

경기 구리시(시장 백경현)는 10일 성범죄·금품수수·음주 운전 등 공무원 3대 주요 비위 근절을 위한 청렴 캠페인을 전개했다.

백경현 구리시장(오른쪽 여섯 번째)과 직원들이 10일 성범죄·금품수수·음주 운전 등 공무원 3대 주요 비위 근절을 위한 청렴 캠페인을 전개하고 있다. 구리시 제공

백경현 구리시장(오른쪽 여섯 번째)과 직원들이 10일 성범죄·금품수수·음주 운전 등 공무원 3대 주요 비위 근절을 위한 청렴 캠페인을 전개하고 있다. 구리시 제공

이번 캠페인은 행정안전부 등 상급 기관의 공직사회 기강 확립 특별점검에 맞춰 추진된 것으로, 출근 시간대에 구리시청 직원들을 대상으로 '성 비위 NO! 금품수수 NO! 음주 운전 NO! 깨끗한 공직 YES!'라는 구호 아래 홍보활동을 펼쳤다.


성희롱·성폭력 등 우월적 지위를 이용한 성범죄, 직무 관련 여부와 관계없는 금품·향응 수수, 음주 운전은 공무원의 품위를 훼손하고 시민의 신뢰를 저해하는 중대한 행위로, 구리시는 이에 대한 징계 기준을 지속적으로 강화해 오고 있다.

시는 이번 캠페인을 계기로 3대 비위 행위에 대해서는 파면·해임 등 최고 수준의 징계를 원칙으로 하는 무관용 대응 체계를 확립하고, 청렴하고 신뢰받는 공직문화 조성에 더욱 힘쓸 방침이다.


백경현 구리시장은 "나의 청렴이 곧 공직사회의 신뢰라는 신념으로 공직기강 해이 사례를 예방하고, 확고한 공직기강 확립에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
