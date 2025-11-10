본문 바로가기
DB하이텍, 3분기 잠정 매출 3747억·영업이익 806억

김형민기자

입력2025.11.10 10:10

전년 대비 매출 30%·영업이익 71% 증가

DB하이텍은 10일 3분기 연결기준 매출액이 3747억원, 영업이익이 806억원으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 각각 전년 대비 30%, 71% 증가했다. 영업이익률은 22%다.


DB하이텍 부천캠퍼스. DB하이텍

회사는 지난 분기에 이어 전력반도체 수요의 지속적인 증가가 실적에 긍정적으로 작용했다고 설명했다. 응용 분야 중에서는 산업향의 매출 증가가 두드러졌다.

DB하이텍은 "고부가·고성장 제품을 중심으로 전력반도체 기술 경쟁력을 제고하는 동시에 해외 사업 확대, 신사업 추진 등을 통해 사업 기반을 앞으로 견고히 할 계획"이라고 했다.


DB하이텍은 우리나라 최초로 시스템반도체 파운드리 전문기업이다. 2008년 세계 최초로 0.18 마이크로미터(um) 복합전압소자(BCDMOS) 공정 기술을 개발했다. 중국, 대만, 일본, 미국 등에 400여개 고객사를 두고 있고 전력반도체 분야에서는 세계적인 수준의 경쟁력을 인정받고 있다. 특히 DB하이텍처럼 저전압(5V)부터 고전압(1200V)까지 모든 전력반도체 제품 설계를 지원하는 파운드리 기업은 전 세계에서 손에 꼽는다.


한편 DB하이텍은 10~11일 국내 기관 투자자를 대상으로 3분기 경영실적 발표 기업설명회를 개최할 예정이다.




김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
