스무살 가을, 사상 최대 '화약놀이' 펼쳐진다… 부산불꽃축제 카운트다운

15일 광안리해변·이기대·동백섬서 장관 연출



해상 바지선 늘려, 멀티플렉스·캐치볼 하모니

부산을 대표하는 글로벌 관광 행사인 불꽃축제가 역대 최대 '화약'을 품고 20번째 카운트다운에 돌입했다.

부산시는 외국인 관광객 300만명 시대를 맞아 글로벌 관광 허브도시로 도약하기 위한 '제20회 부산불꽃축제'를 오는 11월 15일 광안리해수욕장과 이기대, 동백섬 일원에서 연다고 10일 알렸다.

올해 20주년을 맞은 부산불꽃축제는 역대 최대 규모 연출을 예고한다. 시는 광안대교 조명 개선공사를 마치고 색감과 해상도를 높인 경관조명이 불꽃과 어우러지도록 했다. 지난해 케이블 파손 등 문제를 보완해 조명 장비를 이중화하고 현장 보안도 강화했다.

유료좌석은 약 1만4000석이 마련되며 이 가운데 외국인 관광객 판매량은 지난해 4400석보다 늘어난 5000여석으로 예상된다. 이번 축제는 20주년 기념 불꽃쇼를 포함해 총 3부로 구성된다. 바지선은 지난해 8대에서 13대로 확대돼 역대 최대 화약이 투입된다. 광안리뿐 아니라 이기대와 동백섬 해상에서도 해외초청불꽃과 부산멀티불꽃이 동시에 연출된다.

1부에서는 지드래곤(G-DRAGON)의 '위버맨쉬' 음원과 인공지능(AI) 음원을 결합한 음악 불꽃쇼가 펼쳐진다. 이어 일본 히비키야사가 2부 해외초청 불꽃쇼를, ㈜한화가 '스무 번의 가을'을 주제로 3부 부산멀티불꽃쇼를 선보인다. 올해 처음 선보이는 '캐치볼 하모니 불꽃'은 광안대교와 바지선이 주고받는 형태로 연출된다.

시민 안전을 위한 대책도 강화됐다. 시는 공무원·경찰·소방 등 7000여명의 안전관리 인력을 배치하고, 광안리와 인근 지역 42곳을 중점 관리구역으로 지정했다. 혼잡 시 단계별 인원 통제와 우회 안내가 시행되며 해변로에는 인파 분산용 울타리와 혼잡 안내 차량이 배치된다.

응급의료 부스 7곳과 구급차 31대가 현장에 대기하고 백사장~광남로까지 비상통로도 확보했다. 행사 종료 후에는 관람객을 구역별로 순차 퇴장시키며 도시철도는 혼잡 시 무정차 통과나 열차 증편으로 대응한다.

교통은 축제 당일 광안대교 상·하층부가 오후 3시 30분과 6시 30분부터 각각 전면 통제되고 광안해변로 일부 구간도 오전 10시부터 차량 진입이 제한된다.

박형준 부산시장은 "시민 안전은 어떤 상황에서도 타협할 수 없는 가치"라며 "시민과 관광객이 무사히 귀가하는 순간까지 긴장을 늦추지 않겠다"고 말했다. 이어 "부산불꽃축제가 글로벌 관광 허브도시 부산의 위상을 높이고 외국인 300만명 시대를 여는 계기가 되길 바란다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



