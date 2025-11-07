본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

마이리얼트립, 베트남항공과 최대 30% 단독 특가 라이브 진행

최호경기자

입력2025.11.07 16:31

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오는 20일까지 특가 적용

마이리얼트립은 베트남항공과 단독 특가 라이브커머스를 진행한다고 7일 밝혔다.


오는 11일 오전 11시부터 열리는 이번 라이브에서는 베트남 직항 노선과 베트남을 경유하는 이원구간 노선의 이코노미 및 비즈니스 좌석을 최대 30% 특별 할인가로 선보인다. 주요 노선은 ▲인천-하노이 ▲인천-호치민 ▲인천-나트랑 ▲인천-다낭 ▲부산-하노이 ▲부산-호치민 ▲부산-나트랑 등을 포함한다.

마이리얼트립은 베트남항공과 단독 특가 라이브커머스를 진행한다고 7일 밝혔다. 마이리얼트립

마이리얼트립은 베트남항공과 단독 특가 라이브커머스를 진행한다고 7일 밝혔다. 마이리얼트립

AD
원본보기 아이콘

특히 라이브 방송 중 한국 출발 항공권을 구매하는 고객에게 발권 수수료 1만원을 면제하고, 추첨과 퀴즈 이벤트를 통해 5만원 상당의 백화점 상품권(2명)과 베트남항공 키트(5명)를 증정한다. 라이브 종료 이후에도 오는 20일까지 항공권을 할인 판매한다.

프로모션 기간 ▲현지 교통, 음식 배달에 사용 가능한 13만원 상당의 '그랩 패스' ▲캐리어 보관·배송 서비스 '굿럭' 첫 이용 시 5000원 할인권 ▲eSIM 50% 할인 쿠폰 ▲투어·액티비티 및 호텔 예약 할인권 등 다양한 여행 혜택을 마련했다. 또한, 베트남항공은 한국에서 출발한 뒤 베트남을 경유해 유럽과 호주로 향하는 승객에게 무료 투어와 호텔 서비스를 제공한다.


마이리얼트립 관계자는 "앞으로 항공사들과의 협력을 확대해 합리적인 여행 경험을 전하겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다가 영영 사라지는 거 아냐?" 자취 감추는 '국민 간식' 붕어빵 노점 "이러다가 영영 사라지는 거 아냐?" 자취 감추는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"맥주가 술이야? 음료수지" 가볍게 생각했다가…10년 이상 앞당겨진 '출혈성 뇌졸중'

베이글 열풍 '런베뮤'…이미지에 살고 이미지에 죽는다

"앱 따라가도 없어요" 붕어빵 노점 무슨일이....

무심코 올린 사진 때문에…컵에 비친 '실루엣'에 아이돌 연습생 퇴출

웨이팅 800명 "알리 대박"…성수역 3번 출구 역대급 인파 몰렸다

트럼프에 찰싹 붙은 그녀…국민 82% "전폭적 지지"

최휘영 장관 "종묘 가치 훼손하는 서울시 세운상가 재개발 반드시 막겠다"

새로운 이슈 보기