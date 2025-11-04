[특징주]S-Oil, 3분기 흑자 전환에 6%대 강세

S-Oil S-Oil 010950 | 코스피 증권정보 현재가 78,000 전일대비 5,700 등락률 +7.88% 거래량 347,487 전일가 72,300 2025.11.04 09:12 기준 관련기사 정제마진 회복에 석유산업 훈풍…정유 3개사 모두 '흑자전환'에쓰오일, 3분기 영업이익 2292억원…정제마진 회복에 '흑전'에틸렌 줄이면 연쇄 타격…석화 중소기업, NCC 원료 수급 빨간불 전 종목 시세 보기 close 이 올해 3분기 실적 호조에 상승세를 보이고 있다.

4일 오전 9시5분 현재 한국거래소에서 S-Oil은 전일 대비 4500원(6.22%) 오른 7만6800원에 거래되고 있다.

전일 S-Oil은 올해 3분기 영업이익 2292억원을 기록해 전년 동기 대비 흑자 전환에 성공했다고 밝혔다. 같은 기간 매출은 8조4154억원으로 전년 동기(8조8406억원)와 비슷한 수준을 유지했다. 전우제 KB증권 연구원은 "2분기 반영됐던 유가·환율 하락 효과 제거가 흑자 전환의 주요인이었다"면서 "3분기는 추가적인 휴가 효과나 정기보수 등 개별 특이사항은 없었다"고 분석했다. KB증권은 S-Oil의 연간 영업이익이 올해 1892억원, 내년 1조400억원으로 회복될 것으로 추정했다.

최영광 NH투자증권 연구원은 "올해는 가파른 유가 하락으로 부정적 영향이 컸으나 내년에는 유가 하락 속도 둔화로 인해 견조한 정제마진이 실적에 온전히 반영될 것"이라고 내다봤다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>