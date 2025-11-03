본문 바로가기
박경리 '토지' 日 완역판, 마이니치출판문화상 수상

김진선기자

입력2025.11.03 15:43

"한강 등 현대 작가에 영향 준 작품"
"근현대사, 식민지부터 비춰 보는 시점 귀중"

박경리가 쓴 대하소설 '토지' 일본어 완역본이 제79회 마이니치출판문화상 기획 부문 수상작으로 선정됐다고 일본 마이니치신문이 3일 보도했다.


토지 일본어 완역본은 일본의 한국문학 전문 출판사인 쿠온출판사가 펴냈다. 전집은 모두 20권이며, 마지막 권은 지난해 9월 출간됐다.

일본에서 출간된 '토지'. 쿠온출판사 인스타그램

심사에 참여한 일본 작가 나카지마 교코는 '토지'를 한국 여성 작가 박경리가 1969년부터 1994년까지 25년간 쓴 대하소설이라고 설명했다. 이어 "한강 등 현대 작가에도 영향을 준 작품으로 평가받는다"면서 "근현대사를 식민지부터 비춰 보는 시점도 귀중하다. 완전판' 번역 완결은 출판계에 매우 큰 수확"이라고 평가했다.


'토지' 일본어 완역본에 대해서는 "양질의 현대 문학 작품을 일본에 소개해 온 쿠온출판사가 10년에 걸쳐 이룬 프로젝트"라고 설명했다.


마이니치출판문화상은 전집과 사전 등 기획, 문학·예술, 인문·사회, 자연과학 등 4개 부문에 특별상을 더해 5종의 책에 상을 준다. 이번 수상작은 지난 8월 기준으로 최근 1년간 출간된 책 329건을 대상으로 심사해 정했다.

이에 앞서 사단법인 출판아즈사카이는 지난 1일 제41회 아즈사카이 출판문화상·제22회 신문사 학예문화상의 신문사 학예문화상을 쿠온출판사에 준다고 발표했다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

