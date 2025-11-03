[특징주]시진핑 만난 JYP...한한령 해제 기대감에 엔터주 강세

JYP엔터테인먼트( JYP Ent. JYP Ent. 035900 | 코스닥 증권정보 현재가 84,800 전일대비 3,900 등락률 +4.82% 거래량 992,944 전일가 80,900 2025.11.03 10:06 기준 관련기사 [클릭 e종목]"JYP, 아티스트들의 안정적인 성과 확대 지속 주목""엔터업, 내년 역사상 스케일 가장 큰 해 전망""BTS 월드투어, 엔터산업 대세상승 신호탄" 전 종목 시세 보기 close )를 비롯한 엔터주가 3일 오전 국내 증시에서 강세를 나타내고 있다. 대통령 직속 대중문화교류위원회 공동위원장을 맡고 있는 박진영 JYP 대표 프로듀서가 시진핑 중국 국가주석과 만난 이후 한한령 해제 기대감이 확산한 여파로 풀이된다.

이날 오전 10시 현재 JYP엔터는 전장 대비 5.19% 오른 주당 8만5100원에 거래되고 있다. 에스엠 에스엠 041510 | 코스닥 증권정보 현재가 123,800 전일대비 4,300 등락률 +3.60% 거래량 209,604 전일가 119,500 2025.11.03 10:06 기준 관련기사 [마켓 ING]4000선 안착한 코스피, 실적과 경제지표에 주목'고공행진' 코스피 3740선 돌파 마감…코스닥은 소폭 상승코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세 전 종목 시세 보기 close 역시 4.44% 뛴 12만4800원을 기록 중이다. 하이브 하이브 352820 | 코스피 증권정보 현재가 341,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 249,268 전일가 341,000 2025.11.03 10:06 기준 관련기사 [클릭 e종목]"하이브, BTS투어 70회 예상…목표가 상향"하이브, 손흥민 소속팀 LAFC와 파트너십…K컬처 축제 연다"엔터업, 내년 역사상 스케일 가장 큰 해 전망" 전 종목 시세 보기 close , 와이지엔터테인먼트 와이지엔터테인먼트 122870 | 코스닥 증권정보 현재가 91,250 전일대비 250 등락률 -0.27% 거래량 202,598 전일가 91,500 2025.11.03 10:06 기준 관련기사 "엔터업, 내년 역사상 스케일 가장 큰 해 전망""BTS 월드투어, 엔터산업 대세상승 신호탄"[특징주]"블랙핑크 온다" YG엔터, 증권가 목표가 줄상향에 10%대↑ 전 종목 시세 보기 close 도 강보합세를 보이고 있다.

박진영 대중문화교류위원회 위원장이 지난 1일 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 국빈 만찬에서 이재명 대통령, 시진핑 중국 국가주석과 대화하고 있다. 박진영 인스타그램 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이러한 엔터주 상승세는 경주에서 열린 '아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의'를 계기로 양국 관계 개선 기대감이 엔터주 매수세로 이어진 것으로 분석된다.

앞서 국빈 만찬에서 시 주석과 만난 박 위원장은 지난 2일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 "대중문화를 통해 양국의 국민들이 더욱 가까워질 수 있도록 더 많은 이야기 나눌 수 있길 기원한다"고 글을 올렸다. 직후 김영배 더불어민주당 의원도 SNS를 통해 "시 주석이 북경에서 대규모 공연을 하자는 제안에 호응해 왕이 외교부장을 불러 지시했다"며 "한한령 해제를 넘어 본격적인 K문화 진출이 열리는 순간이 아닐까 기대한다"고 밝혔다.

다만 대중문화교류위원회는 시 주석과 박위원장 간 대화도 원론적 수준의 덕담이었다며 당장 한한령 해제를 논하는 것은 성급한 판단이라고 선을 그은 상태다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



