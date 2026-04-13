[클릭 e종목]"YG엔터, 상반기 실적 기대치 하회 추정…목표가↓"

한화투자증권은 13일 와이지엔터테인먼트 와이지엔터테인먼트 close 증권정보 122870 KOSDAQ 현재가 50,800 전일대비 400 등락률 -0.78% 거래량 16,715 전일가 51,200 2026.04.13 09:29 기준 관련기사 "투자하고 싶어도 자료가 없다" 코스닥 80% 보고서 '0건'…정보 양극화 심화 [주末머니]BTS 컴백하는데…엔터株는 언제 뜰까 [특징주]빅뱅 월드투어 기대감…와이지엔터테인먼트 오름세 전 종목 시세 보기 의 목표주가를 7만원으로 하향하고 투자의견 '매수'를 유지했다.

한화투자증권은 지난 1분기 와이지엔터테인먼트의 매출액과 영업이익을 각각 1355억원, 174억원으로 추정했다. 이는 영업이익 기준 시장 기대치인 204억원보다 낮은 수치다.

박수영 한화투자증권 연구원은 "블랙핑크의 신보 발매 및 홍콩·도쿄 스타디움 총 6회 투어·MD 등이 반영된다"며 "당초 상반기 중 블랙핑크의 추가 공연이 있을 것으로 기대했으나 신보 발매 이후 별다른 투어 일정이 발표되지 않음에 따라 1~2분기 추정 반영했던 관련 매출 및 이익에 대한 수정이 필요한 탓"이라고 설명했다.

이에 따라 2분기 영업이익 추정치도 하향 조정했다. 소속 그룹 가수인 베이비몬스터와 트레저의 신보 발매 일정이 있지만, 콘텐츠 제작비 및 판관비가 크게 발생하는 가운데 본격적인 활동은 3분기부터 진행돼 2분기에는 마진 부담이 있을 전망이다.

하반기에는 베이비몬스터의 월드투어, 트레저의 투어 및 유닛 활동이 예상돼 실적이 개선될 것으로 보인다. 빅뱅 월드 투어 일정 역시 하반기로 예상돼 약 70만명의 모객이 가능할 전망이다.

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박 연구원은 "올해의 변수는 결국 베이비몬스터의 성장과 빅뱅의 컴백 효과가 될 것"이라며 "지난 10일 종가 기준 와이지엔터테인먼트의 주가는 12개월 선행 주가수익비율(PER) 15배를 밑도는 수준까지 내려왔다"고 했다. 이어 "모멘텀이 있는 만큼 20배까지는 트레이딩 관점에서라도 사 볼만한 구간"이라고 덧붙였다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



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