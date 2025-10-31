경기교육청, 공간재구조화 우수학교 6곳 선정

경기도교육청이 공간재구조화사업 우수시설학교로 6곳을 선정했다.

공간재구조화사업은 40년 이상 노후한 건물을 보유한 학교를 대상으로 개축 또는 리모델링을 추진하는 사업이다.

도교육청은 최근 1년간 공간 재구조화 사업을 진행한 43개 학교를 대상으로 우수시설학교 선정작업을 거쳐 최우수시설 학교 2곳, 우수시설 학교 4곳 등 6곳을 확정했다고 31일 밝혔다.

공간재구조화 최우수학교로 선정된 포천 화현초등학교의 도서관 및 돌봄교실 전경. 경기도교육청 제공

개축 분야 최우수시설 학교에는 포천 화현초등학교가 선정됐다. 화현초는 노후한 기존 2, 3호 동을 철거하고 1호 동을 증축해 다양하고 효율적인 공간을 구성했다. 특히 도서관과 돌봄교실을 쉽게 닫고 열 수 있는 접이식 문으로 연계해 학습과 돌봄을 유기적으로 결합한 점이 돋보인다.

리모델링 분야 최우수시설 학교에는 고양 덕양중학교가 선정됐다. 덕양중은 교내 중심부에 실내형 광장을 조성해 학습·공연·전시가 가능한 다목적 중심 공간으로 활용하고 있다. 또 특별실을 접이식 문과 평상으로 구성, 외부와의 연결성을 강화해 열린 교육환경을 조성했다.

도교육청은 공간 재구조화 사업 우수사례를 발굴하고 확산해 교수학습과 연계한 미래교육 공간조성에 대한 공감대를 확산할 계획이다. 또 기존 사례를 바탕으로 향후 추진 예정인 사업 대상 학교들이 사용자 중심의 미래교육 공간으로 조성되도록 지원할 예정이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



