본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

시진핑 온 김에 "푸바오 돌려줘요"…동물보호단체 집회

박지수인턴기자

입력2025.10.30 15:30

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"中 쓰촨 번식기지 떠나 일급 동물원으로 가야"
"푸바오 돌아와" 외치기도

동물보호단체 '푸바오와 푸덕이들' 회원들이 30일 오후 경북 경주시 황남동 내남사거리에서 "푸바오 돌아와"를 외치고 있다. 연합뉴스

동물보호단체 '푸바오와 푸덕이들' 회원들이 30일 오후 경북 경주시 황남동 내남사거리에서 "푸바오 돌아와"를 외치고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

시진핑 중국 국가 수석이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 계기로 방한한 가운데, 한 동물보호단체가 푸바오를 한국에 돌려달라는 집회를 열었다.


30일 동물보호단체 '푸바오와 푸덕이들' 회원 15명은 경북 경주시 황남동에서 "동물보호법이 지켜야 할 멸종위기동물 판다 '푸바오'가 한국에 돌아올 수 있도록 도와달라"고 촉구했다.

푸바오는 지난 2014년 시진핑 주석의 방한 이후 에버랜드로 들여온 러바오(아빠)와 아이바오(엄마) 사이에서 태어난 첫 새끼로, 2020년 7월 대한민국 최초로 자연 번식으로 태어난 판다이다. 특유의 귀여운 생김새 덕에 많은 사람들에게 사랑을 받던 푸바오는 중국의 판다 소유권 정책에 따라 지난해 4월 에버랜드를 떠나 중국으로 돌아갔다.


단체는 "시진핑 국가주석은 판다의 기본 생리에 맞는 높은 나무와 맑은 물, 대나무 죽순을 제공하라"고 요구했다. 또 중국 쓰촨의 번식 기지를 떠나 일급 동물원으로 가야 한다고도 주장했다. 이들은 APEC 정상회의가 개막하는 31일까지 경주에서 시위를 이어갈 방침이다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"뭘 잘못봤나"…'윤 어게인' 시위 현장서 포착된 백악관 대변인 "뭘 잘못봤나"…'윤 어게인' 시위 현장서 포착된 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

韓핵잠 이미 연구개발중…건조 7~8년·가격 2조원 전망

3만개 조명·초대형 트리…백화점 3사, 크리스마스 시즌 돌입

한번도 아니고…李대통령을 '국무총리'로 표기 '외교적 결례'

"치즈버거 주세요" 트럼프, 경주 호텔서 룸서비스 주문 화제

어도어, '전속계약 분쟁' 1심 승소…뉴진스 "어도어로 복귀 불가능, 항소"

돈풀렸다…1000만원짜리 월세족 우르르

'年 200억달러 한도' 현금투자 못 박은 韓

새로운 이슈 보기