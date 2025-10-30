"이건 찍어야 돼"…美 VIP들이 반한 'PEACE 디저트'

오찬서 황금빛 감귤·금박 브라우니 등 제공

강훈식 대통령 비서실장이 한미정상회담 오찬 메뉴의 마지막 코스로 제공된 디저트 사진을 공개하며 이 메뉴가 오찬 자리의 분위기를 한층 화기애애하게 만들었다고 밝혔다.

강 비서실장은 29일 엑스(X·옛 트위터)에 한미 정상회담 오찬에 나온 디저트 사진과 함께 "미국 측 스태프 모두가 사진을 찍더라"며 "오늘의 분위기가 그만큼 좋다는 사실을 느낀 순간이었다"고 말했다.

공개된 사진을 보면 디저트 접시에는 황금빛 감귤 디저트와 금박으로 장식된 브라우니가 담겼다. 특히 디저트 접시엔 'PEACE!'(평화) 문구가 레터링으로 장식됐다. 이는 지난 8월 정상회담 당시 이 대통령이 트럼프 대통령을 향해 "'피스메이커'를 하시면 저는 '페이스메이커'로 열심히 지원하겠다"고 발언한 것을 상기하는 차원으로 보인다.

강 실장은 "뉴노멀의 시대, 계속되는 협상에 국민 여러분께서도 많이 지치셨을 줄로 안다"며 "불확실성을 덜어낸, 진전된 협상 결과를 전해드릴 수 있어 정말 다행이다"이고 했다.

이날 오찬에는 우리 측은 강 비서실장을 비롯해 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관, 조현 외교부 장관, 김정관 산업통상부 장관, 김용범 대통령실 정책실장과 위성락 국가안보실장, 여한구 통상교섭본부장 등이 참석했다.

미국 측에서는 마코 루비오 국무장관과 스콧 베선트 재무장관, 하워드 러트닉 상무장관, 제이미슨 그리어 무역대표부(USTR) 대표 등이 자리했다.

대통령실이 공개한 한미 정상회담 오찬 메뉴. 연합뉴스 원본보기 아이콘

오찬 메뉴로는 우리나라 전국 각지의 제철 식재료와 지역 특산물 및 미국산 육류를 활용한 한식 퓨전 코스 요리가 제공됐다. 트럼프 대통령의 고향인 뉴욕에서 유래한 '사우전드 아일랜드 드레싱'이 곁들인 전채요리를 시작으로 행사 개최지인 경주 지역의 햅쌀로 지은 밥에 공주 밤, 평창 무·당근, 천안 버섯, 미국산 갈비를 사용한 갈비찜이 올랐다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>