본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

속초시, '속초 미식주간' 2만명 참여…음식문화도시 지평 열었다

이종구기자

입력2025.10.30 09:36

시계아이콘01분 05초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

시, '속초 미식주간' 도시 정체성 강화 성과
로컬미식 팝업 등 소비성 축제서 문화의 장으로 도약

'2025 속초 미식주간'이 2만여 명이 참여한 가운데 지역 미식 문화 확산과 도시 정체성 강화의 성과를 거두며 성공적으로 종료됐다.

'2025 속초 미식주간' 모습. 속초시 제공

'2025 속초 미식주간' 모습. 속초시 제공

AD
원본보기 아이콘

대한민국 문화도시 조성사업의 일환으로 진행된 이번 행사는 지난 21일부터 27일까지 7일간 열렸다. 속초의 고유한 음식문화를 공유하고, 이를 통해 도시 정체성과 서사를 발굴하며 음식문화도시로의 가능성을 제시하는 자리로 마련됐다.


워싱턴포스트 푸드 총괄 에디터를 지낸 조 요난(Joe Yonan)과 THE TASTE 편집장 매트 로드바드(Matt Roadbard), 푸드 디렉터 나디아 조(Nadia Cho)는 속초가 이미 지속 가능한 미식도시로서의 충분한 조건을 갖추고 있지만, 식재료와 음식에 속초만의 스토리가 정리되지 않은 점을 지적했다.

엄경선(동쪽의 밥상 저자), 최지아(온고푸트커뮤니케이션즈 대표), 장민영(아워플래닛 대표)는 속초시가 지속 가능한 미식도시로 도약하기 위해서는 차별화된 경험을 제공해야 한다며, 깊이 있는 콘텐츠 개발이 필요하다고 강조했다.


속초, 고성, 양양의 청년 로컬 크리에이터들이 참여한 시너지 위크(SynerGY Week)도 함께 열렸다. 약 30팀이 참여했으며 이들은 새로운 문화를 만들기 위한 아이디어를 고민하고 공유하는 시간을 가졌다.


단순한 먹거리 소비 중심의 축제에서 벗어나기 위한 노력도 주목받았다. 센텀마크(구 롯데시네마)에서 진행된 미식주간 팝업은 약 7천 명이 참여했다. 가장 눈길을 끈 프로그램은 시민들이 직접 나만의 맛집을 뽑은 '속초 로컬매핑'이다. 시민들이 광고나 홍보가 아닌 속초의 진짜 맛집으로 뽑은 106곳은 향후 지도 형태로 제작되어 음식문화도시 속초의 기초 자산이 될 것으로 기대된다.

'2025 속초 미식주간' 행사 모습. 속초시 제공

'2025 속초 미식주간' 행사 모습. 속초시 제공

원본보기 아이콘

속초의 대표 식문화인 물회를 개인의 취향에 따라 추천하는 온라인 플랫폼도 운영됐다. 자체 개발한 알고리즘을 통해 토핑 등을 선택하면 개인 맞춤형 식당을 연결하는 방식으로, 물회를 넘어 지역 음식 전반으로 확장할 수 있는 가능성도 보여줬다.

이 외에도 전통시장과 함께한 건어물데이, 미식 도슨트 투어, 기후위기에 대응하는 식생활 프로그램, 우관스님과 함께한 사찰(비건)음식 원데이 클래스 등이 운영되며 지속 가능한 로컬 미식의 방향성을 제시했다는 평가를 받았다.


이병선 속초문화관광재단 이사장(속초시장)은 "이번 속초 미식주간은 먹거리 소비 중심의 축제를 넘어, 속초만의 고유한 맛과 이야기를 가치와 경험으로 공유하는 장으로 진화했음을 보여주었다"라며 "대한민국 문화도시 조성사업의 핵심축으로서, 음식이 속초의 새로운 성장 동력이자 도시 서사가 될 수 있도록 꾸준히 육성하고 세계와 소통해 나갈 것"이라고 밝혔다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 '치맥' 회동 어때?"…젠슨황 제안에 이재용·정의선 서울서 모인다 "우리 '치맥' 회동 어때?"…젠슨황 제안에 이재용... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

술 안 마시는 트럼프 콜라만 한 잔…아들이 만든 만찬주는 입만 살짝

28세 백악관 대변인도 반한 '한국 화장품'…깜짝 인증샷

"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'

코스피 신기록 쓰는데…거래대금 뚝뚝, 코인 어찌할꼬

트럼프, 李에 "힘들면 아무 때나 연락"…백악관 초청도

"비위생적 나무어상자 바꿔야 하는데"…'찔끔질끔 탁상행정'에 힘 잃어

정부, 다주택자 최대 12% 취득세 중과 완화도 검토한다

새로운 이슈 보기