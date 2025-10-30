고용노동부, 울산 SK에너지 폭발사고 관련 본사 등 압수수색

고용노동부는 부산지방고용노동청과 울산경찰청이 울산 SK에너지 폭발사고와 관련해 압수수색을 진행 중이라고 30일 밝혔다. 앞서 지난 17일 울산 남구 소재 SK에너지에서 폭발로 인해 근로자 2명이 사망하고 4명이 부상을 입었다.

노동부는 이번 압수수색에 근로감독관과 경찰 약 40명이 투입됐다고 밝혔다. 또 원·하청 본사 등을 상대로 계약 관련 서류 및 사고 이력 자료 등을 확보하고 폭발의 위험을 예방하기 위해 필요한 안전조치가 이행되었는지 여부 등을 면밀히 살펴볼 계획이다.

부산지방고용노동청은 이번 압수수색을 통해 확보된 증거자료를 바탕으로 화학공장의 보수 작업 과정에서 폭발 등 대형 사고가 발생하게 된 구조적 원인을 철저하게 규명하고, 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반이 밝혀질 경우 엄정하게 책임을 물을 예정이다.

노동부는 "최소한의 안전 수칙을 준수하지 않아 화재, 폭발 등 대형 사망사고 등이 발생하거나 같은 유형의 사고가 반복적으로 발생할 경우 압수수색, 구속 등 강제수사를 적극 활용해 사업주의 법 위반 여부를 신속히 밝혀낼 방침"이라고 강조했다.

한편 노동부는 중대 재해에 대한 수사와 별도로, 화학공장의 화재폭발 사고를 예방하기 위하여 300인 미만 화학업체 등에 대한 기술지원, 화학공장 정기보수 작업 시 작업 현장 컨설팅 등을 진행한다.





