현대엔지니어링, '힐스테이트 용인포레' 공급…주택수 제외로 세 부담 없어

8년 거주 가능 기업형 민간임대

1950가구 규모 대단지로 조성

경기 용인시 처인구 힐스테이트 용인포레 투시도.

현대엔지니어링이 경기 용인시 처인구 삼가동에 기업형 민간임대주택 '힐스테이트 용인포레'를 공급하고 있다고 30일 밝혔다. 지하 5층~지상 38층, 13개 동, 전용 59㎡와 84㎡로 구성된 총 1950가구 규모 대단지다.

이 단지는 최대 8년간 안정적으로 거주할 수 있으며 임대료 상승률은 5% 이내로 제한된다. 주택 수에 포함되지 않아 취득세, 종합부동산세, 재산세 등의 부담이 없고 주택도시보증공사(HUG)의 임대보증 가입으로 보증금 반환 안정성도 확보했다.

브랜드 프리미엄도 강점이다. 힐스테이트는 한국기업평판연구소의 아파트 브랜드 평판 조사에서 79개월 연속 1위를 기록했다. 단지는 4베이 판상형 위주 설계와 드레스룸, 알파룸(일부 타입 제외) 등 특화공간을 적용해 공간 활용성을 높였다. 알파룸은 입주자의 생활 패턴에 따라 공부방, 홈오피스, 취미실 등으로 활용할 수 있다.

피트니스센터, 실내골프연습장, 작은도서관, 맘스카페 등 다양한 커뮤니티 시설이 마련되며 단지 내에는 수변 시설이 어우러진 '그린커뮤니티마당'과 어린이놀이터, 실버가든 등 녹지공간도 조성된다.

입지 여건도 뛰어나다. 에버라인 시청·용인대역이 인접하고 수인분당선·GTX-A 환승이 가능해 강남과 판교 접근성이 우수하다. 경부고속도로와 세종포천고속도로 등 광역도로망도 갖췄다.

경기 용인시 처인구 힐스테이트 용인포레 조감도.

단지 옆에는 삼가초등학교가 있어 '초품아(초등학교 품은 아파트)' 입지를 확보했다. 인근에 역북2근린공원(조성 중)이 들어설 예정이라 주거환경이 한층 쾌적해질 전망이다. 용인시청, 이마트, 롯데시네마 등 생활 인프라도 풍부하다.

또 용인역삼도시개발, SK하이닉스 반도체 클러스터, 용인 첨단 시스템반도체 국가산업단지 등 대규모 개발 사업이 추진 중이라 향후 가치 상승이 기대된다.

단지 사용승인은 주출입도로 개설과 중학교 부지 기부 채납 완료 후 이뤄질 예정이다. 최초 입주 시작일로부터 8년이 지나면 법에 따라 분양전환이 가능하다.

홍보관은 용인시 처인구 역북동에 마련돼 있으며 입주는 2025년 12월 예정이다.





