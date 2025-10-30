MS, 시장 예상 웃도는 실적…시간외서 2% 하락

세계 최대 소프트웨어 업체 마이크로소프트(MS)가 29일(현지시간) 시장 전망치를 뛰어넘는 분기 실적을 발표했다.

이날 MS가 공개한 2026회계연도 1분기(2025년 7~9월) 실적 보고서에 따르면 매출 777억달러, 주당순이익(EPS) 4.13달러를 기록했다.

월가의 평균 예상치는 매출 753억3000만달러, EPS 3.67달러였다.

시장 기대치를 뛰어넘는 실적을 발표했으나 인공지능(AI) 인프라 지출이 역대 최대 규모로 급증하며 투자자들의 우려는 심화하고 있다. MS는 1분기 설비투자 비용으로 349억달러를 지출했는데 이는 전분기 240억달러 대비 크게 증가한 수치다. 로이터 통신은 이러한 지출 증가는 AI 열풍을 유지하는 데 드는 비용이 급증할 것이라는 투자자들의 우려를 심화시킨다고 짚었다.

