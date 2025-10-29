본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

과학

배경훈 과기부총리 "AI기본법 사실조사권, 스타트업 부담 고려해 유예 검토"

박유진기자

입력2025.10.29 15:00

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

황정아 의원 "벤처·스타트업에 과태료·사실조사 3년 유예 기간 둬야"

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 내년 시행을 앞둔 인공지능(AI) 기본법의 '사실조사권'에 대해 스타트업의 부담을 완화하기 위한 유예 방안을 검토 중이라고 밝혔다.


배 부총리는 29일 국회 과학기술정보방송통신위원회 종합감사에서 "AI 벤처·스타트업 기업들이 사실조사에 대해 부담을 많이 느끼는 게 현실"이라며 "유예 여부와 지원 방안을 고민하고 있다"고 말했다.

이날 감사에서는 황정아 더불어민주당 의원이 AI 기본법상 사실조사나 과태료 규정이 산업 발전을 저해할 수 있다며 완화를 촉구했다. 황 의원은 미국 싱크탱크인 정보기술혁신재단(ITIF)의 분석을 인용해 "한국의 규제가 글로벌 경쟁력을 떨어뜨릴 우려가 있다"며, 과태료 부과 전 유예기간을 두고 시정 기회를 주는 제도가 필요하다고 제안했다.


황 의원은 특히 "벤처와 스타트업에는 사실조사와 과태료 모두 일정 기간 유예를 두고, 기간도 3년 정도로 폭넓게 적용해야 한다"며 "이런 조치가 AI 산업 육성에 대한 정부의 강력한 의지를 보여줄 수 있다"고 강조했다.


이에 대해 배 부총리는 "과태료 관련 규정은 우리 기업들이 1년 이상 AI 사업을 충분히 전개할 수 있도록 유예를 검토하고 있다"고 답했다.




박유진 기자 genie@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'천마총 금관 모형' 선물받은 트럼프 "굉장히 아름답다…당장 착용하고 싶을 정도" [경주APEC] '천마총 금관 모형' 선물받은 트럼프 "굉장히 아름... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"잼버리 실패 떠올라"…외신, 경주 APEC 준비 미흡 지적

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

생후 21일 동생 창밖으로 던져 숨지게 한 5살 언니…러시아 '발칵'

시급 100만원 역대급 '꽃집 알바'…사장님 정체는

"웨딩드레스 노출" 신랑 측 비난에 19세 신부는 결국…

"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'

8월 혼인건수 '1만9449건'…8년 만에 최대 규모

새로운 이슈 보기