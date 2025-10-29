문체부 국정자원 화재 피해 35개 정보시스템 복구 완료

문화체육관광부는 지난달 26일 대전 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 중단됐던 정보시스템 전체를 복구완료했다고 29일 밝혔다.

문체부는 국정자원 화재로 35개 정보시스템이 피해를 입었으며 이날 오전 10시 '불법사행산업 감시신고센터' 복구를 끝으로 모두 정상화됐다고 밝혔다.

이번에 복구된 주요 서비스로는 문체부 대표 누리집, 공직자통합메일, 국가 정책 정보를 제공하는 '정책브리핑', 외국에 대한민국을 알리는 다국어 누리집 '코리아넷' 등이며 현재 모두 정상적으로 운영되고 있다.

문체부는 국정자원 화재 다음날 오전 9시에 최휘영 장관 주재로 중앙사고수습본부를 설치하고 위기 경보 단계를 '심각'으로 상향해 전사적 복구 체계를 가동했다. 서비스 중단 직후 국민 불편을 최소화하기 위해 장애 안내 페이지를 설치하고 시스템이 복구되는 동안 임시 누리집을 운영했으며, 온라인 민원 서비스는 전화·팩스·방문 접수로 대체 운영했다.

문체부는 복구된 35개 시스템을 정기적으로 점검해 국민들이 안정적으로 서비스를 이용할 수 있도록 관리하겠다고 강조했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



