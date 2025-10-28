수요일 아침까지 추위…낮부터 평년 수준 회복

전국 아침 0~9도 기록 예상

낮에는 최대 20도까지 상승

수요일인 29일 아침까지 추위가 이어진다. 낮부터는 기온이 올라가 일교차가 커진다.

이날 아침 최저 기온은 0∼9도로 이번 주 초부터 시작된 추위가 이어질 예정이다. 내륙을 중심으로 기온이 영하까지 내려가 서리가 내리고 얼음이 어는 곳이 생길 수 있다. 내륙에는 가시거리를 1㎞ 미만으로 줄이는 안개도 낄 수 있어 출근길 조심해야 한다.

초겨울 날씨를 보인 지난 27일 서울 종로구 광화문 세종대로 사거리에서 시민들이 출근하는 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

낮에는 평년 수준으로 기온이 회복된다. 우리나라로 부는 바람이 북풍에서 서풍으로 바뀐다. 서해상에서 동진하는 이동성 고기압 영향으로 낮에 햇볕이 강하게 내리쬐면서 기온이 오를 예정이다. 낮 최고 기온은 15∼20도이다.

주요 도시의 예상 최저 기온과 최고 기온을 보면 서울은 5도와 18도, 인천은 6도와 18도, 대전은 3도와 18도, 광주는 5도와 19도, 대구는 4도와 18도, 울산은 5도와 17도, 부산은 8도와 19도이다.

기온은 이달 마지막 날까지 평년 수준을 보이다가 한 차례 비가 내린 뒤 내달 첫날부터는 다시 평년 기온을 밑돌 것으로 보인다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>