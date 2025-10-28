JB금융, 올해 3분기 순익 2083억…사상 최대

전년 동기 대비 7.9%↑

누적 5787억원

전년 동기 대비 2.8% 증가

보통주 1주당 현금 160원 분기배당

400억 규모 자사주 취득 및 소각

JB금융지주 JB금융지주 175330 | 코스피 증권정보 현재가 21,950 전일대비 200 등락률 -0.90% 거래량 348,911 전일가 22,150 2025.10.28 15:30 기준 관련기사 "자사주 소각하라" 행동주의 펀드의 공습JB금융, 추석 특별자금 1조1000억원 지원광주은행, 베트남 중고오토바이 거래 플랫폼에 전략투자 전 종목 시세 보기 close 가 올해 3분기 중 당기순이익(지배지분)이 2083억원을 기록해 전년 동기 대비 7.9% 증가했다고 밝혔다. 누적 당기순이익은 5787억원으로 전년 동기대비 2.8% 증가하며, 3분기 및 누적 기준 모두 사상 최대 순이익을 기록했다.

주요 경영지표 측면에서 지배지분 자기자본이익률(ROE) 13.5%, 총자산수익률(ROA) 1.15%를 기록하며 동일 업종 내 최상위 수준의 수익성 지표를 유지할 것으로 예상된다. 경영 효율성 지표인 영업이익경비율(CIR)은 34.8%를 기록해 안정적인 수준으로 관리되고 있다.

JB금융은 RORWA 중심의 질적 성장 전략을 더욱 강화해 핵심사업 비중을 확대하는 등 자산 리밸런싱 전략을 지속적으로 추진하고 있다. 그 결과 보통주자본비율(잠정)은 전분기 대비 32bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 12.72%를 기록하며 견조한 자본적정성을 이어가고 있다.

올해 3분기까지 누적 기준으로 전북은행은 1784억원, 광주은행은 2336억원의 순이익을 기록했다. JB우리캐피탈은 전년 동기 대비 16% 증가한 2116억원의 순이익을 시현하며 그룹의 성장세를 견인했다고 JB금융은 설명했다. JB자산운용과 JB인베스트먼트는 각각 43억원, 61억원의 실적을 기록했다. 해외 손자회사인 캄보디아 프놈펜상업은행(PPCBank)은 전년동기 대비 33.6% 증가한 370억원의 실적을 달성했다.

JB금융지주 이사회는 주주가치 제고를 위한 주주환원 정책의 일환으로 보통주 1주당 현금배당 160원의 분기배당과 함께, 신탁계약 체결을 통한 400억원 규모의 자기주식 취득 및 소각을 결정했다. JB금융지주는 앞으로도 안정적인 자본비율을 기반으로 주주환원 정책을 지속적으로 강화해 나갈 계획이라고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>