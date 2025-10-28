서울과기대, 현장실습학기제 수기 공모전 시상식 개최

학생 실습 경험 공유·우수 사례 격려

서울과학기술대학교 취업진로본부 현장실습지원센터는 '2025 제1회 현장실습학기제 체험 수기 공모전 시상식'을 개최했다고 28일 밝혔다.

서울과기대 ‘2025학년도 제1회 현장실습학기제 체험수기 공모전’ 수상자들이 시상식 후 기념촬영을 하고 있다. 서울과학기술대학교 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 현장실습에 참여한 학생들의 생생한 경험을 공유하고 실습 성과를 격려하기 위해 마련됐다.

현장 실습 체험수기 공모전은 정규 학기 및 하계·동계 현장실습학기제에 참여한 학생들이 실습 내용과 역할, 배운 점, 진로 탐색 및 취업 연계 방안 등을 공유하며, 현장실습 정보 허브 역할을 하고 있다.

참가 학생들은 실습 경험을 체계적으로 정리함으로써 이력서, 자기소개서, 포트폴리오 등 취업 준비 자료로 재활용할 수 있으며, 이를 통해 실무 역량을 구체화하고 취업 경쟁력을 효과적으로 높일 수 있다.

이번 공모전에는 2025학년도 1학기 장기 현장실습 및 하계 단기 현장실습에 참여한 학생들이 응모했으며, 심사를 거쳐 다음과 같이 수상자가 선정됐다.

수상자는 △대상 이찬희(컴퓨터공학과)△최우수상 김연수(전기정보공학과), 유정민(신소재공학과) △우수상 박수연(환경공학전공), 박창현(MSDE학과), 김예송(안전공학과)△장려상 심규민(전기정보공학과) 외 19명이다.

정호연 현장실습지원센터장은 수상자들을 축하하며, 현장실습 경험을 공유하고 향후 프로그램 개선 방안을 논의하는 소통의 시간을 가졌다.

대상 수상자 이찬희 학생은 삼성전자서비스센터 현장실습을 통해 "전공 지식 이상의 업무 가치와 현장 이해를 배웠고, 진로 방향을 구체화할 수 있었다"며 "후배들에게 현장실습 참여를 적극 추천한다"고 소감을 전했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



