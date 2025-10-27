장동혁 "내년 지선 지면 자유민주주의 패배…제2의 건국전쟁"

"싸워 이길 전사 내보내 반드시 승리"

나경원 "잘 싸우는 사람 공천 받아야"

장동혁 국민의힘 대표는 27일 "우리가 내년 지방선거에서 진다면 그것은 장동혁 지도부의 실패, 국민의힘 패배가 아니라 자유민주주의의 패배"라며 "그래서 우리가 내년 지방선거를 반드시 이겨야만 한다"고 강조했다.

27일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 국민의힘 전국 광역의원 및 강원도 기초의원 연수에서 국민의힘 장동혁 대표가 묵념하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

장 대표는 이날 국회 의원회관에서 국민의힘 소속 전국 광역 의원을 대상으로 진행된 연수에서 "지금 우리가 해야 하는 건 대한민국 헌법, 자유 민주주의를 지키고 시장 경제, 법치주의를 지켜야 하는 제2의 건국전쟁"이라며 이같이 말했다.

장 대표는 "우리가 지금 해야 하는 것은 세계 일류 국가로 도약할 수 있도록 대한민국과 청년들의 미래를 지키는 체제 전쟁"이라며 "'내가 아니면 안 된다'가 아니라 누구라도 싸워 이길 수 있는 전사를 내보내 반드시 자유민주주의가, 법치주의가 승리해야만 한다"고 했다.

그러면서 "오늘 이 자리에서 국민이 함께 나서서 만드는 기적, 제2의 건국 전쟁, 체제 전쟁을 시작하려 한다"며 "하나로 뭉쳐서 싸워 이기자. 내년 지방선거가 국민이 만드는 기적의 시작이 될 것"이라고 말했다.

이어 "내년 지방선거는 우리에게 절박한 선거"라며 "내가 당선되고 내가 떨어지는 문제가 아니라 대한민국이 죽고 사는 문제"라고 덧붙였다.

국민의힘 지방선거 총괄기획단 단장을 맡은 나경원 의원은 "지방선거에서 사람을 잘 공천해야 한다"며 "잘 싸우는 사람, 당에 헌신하는 사람이 공천받아야 한다"고 했다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr



