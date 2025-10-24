본문 바로가기
Dim영역
경제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

금융

김성한 iM라이프 전 대표, '사람중심 기업가정신' 사례 국제 학술지 등재

문채석기자

입력2025.10.24 15:40

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

세계중소기업학회서 기업가정신 실천 인정

김성한 iM라이프 전 대표의 '사람중심 기업가정신' 조직문화 혁신과 경영 성과 사례가 국제 학술지에 등재됐다.


김성한 iM라이프 전 대표(가운데)와 아이만 타라비쉬 미국 조지워싱턴대 교수(왼쪽), 김기찬 인도네시아 프레지던트대 국제총장이 24일 서울 중구 정몽구재단에서 열린 세계중소기업학회·한국이해관계자경영학회 주관 추계 세미나에서 기념사진을 찍고 있다. iM라이프

김성한 iM라이프 전 대표(가운데)와 아이만 타라비쉬 미국 조지워싱턴대 교수(왼쪽), 김기찬 인도네시아 프레지던트대 국제총장이 24일 서울 중구 정몽구재단에서 열린 세계중소기업학회·한국이해관계자경영학회 주관 추계 세미나에서 기념사진을 찍고 있다. iM라이프

AD
원본보기 아이콘

iM라이프는 세계중소기업학회(ICSB)와 한국이해관계자경영학회가 24일 서울 중구 정몽구재단 온드림 소사이어티홀에서 공동 주관한 추계 세미나에서 게재된 국제 논문에 김 전 대표 경영철학이 반영됐다고 밝혔다.

행사에선 조직문화 혁신과 경영성과 간 상관관계를 분석한 학술 논문이 발표됐다.


특히 국제사회과학 학술지(SSCI)에 게재된 논문에 김 전 대표가 강조해 온 공감(Empathy), 권한 위양(Empowerment), 역량 활성화(Enablement) 등 '3E 프레임워크'가 혁신 경영의 대표 모델로 제시됐다.


3E 프레임워크는 구성원 간 상호 이해와 신뢰를 기반으로 의사결정 권한을 현장에 위임하고 개개인 역량을 극대화하는 조직문화 혁신 전략이다.

김 전 대표는 2020년 iM라이프 대표 취임 후 단기 성과보다 지속가능한 성장과 '사람중심 기업가정신'을 강조해왔다. 책임감을 바탕으로 한 건전한 영업문화 조성과 상호 존중 문화를 선도했다.


코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 기간 증시 부진으로 변액보험 시장이 침체에 빠진 상황에서 변액보험펀드 3년 수익률과 순자산 증가율을 업계 1위로 올렸다.


13, 25회차 계약유지율 생명보험 업계 1위, 업계 최저 계약 해지율 등 성과를 거뒀다.


김 전 대표는 "직원 중심 공감경영을 최우선 순위에 두고 노력했고 이를 통해 기업 가치가 상승하는 걸 보며 사람중심 기업가정신이 기업 성장의 밑바탕이란 걸 확신했다"며 "조직문화 혁신 관련 산학 협력 연구를 확대해나갈 계획"이라고 말했다.


한편 ICSB는 1955년 미국에서 설립된 단체로, 중소기업과 기업가정신 분야 글로벌 학회로 꼽힌다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

전 재산 투자했는데 날벼락…재건축 3채 가진 사람한테 집 샀더니 '공동조합원'[부동산AtoZ] 전 재산 투자했는데 날벼락…재건축 3채 가진 사람... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"석탄 불 끄자" 외치던 세계…더 세게 불태웠다

주먹 인사 하려다 드레스 '부욱'…눈보다 손이 빨랐던 女 진행자

올라도 숨 안 차, 남산에 이런 길이 있었네

625m 다리서 줄 없이 그물로 점프…"그러다 죽지" 논란에 中 결국

"11월 3일 빵 안 팔아요"…성심당 휴점 공지에 직장인들 때아닌 논쟁

모처럼 여야 한목소리…탄력 받는 '재초환'

대응책 못 내놓는 SK쉴더스…해킹 '후폭풍' 업계 불안감 확산

새로운 이슈 보기