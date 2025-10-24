양주시, '농어촌특별전형 대학입시설명회' 개최…최신 입시 정보 제공

경기 양주시가 지난 22일 양주백석고등학교 시청각실에서 '2025년 농어촌특별전형 대학입시설명회'를 열고 지역학생과 학부모를 대상으로 최신 입시 정보를 안내했다.

양주시청 전경. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 설명회에서는 농어촌특별전형의 지원 자격과 주요 대학의 전형 특징을 설명하고, 농어촌 지역 학생들이 받을 수 있는 다양한 혜택을 소개했다.

자율형공립고인 양주백석고는 농어촌특별전형의 주요 대상학교로써 학교 운영 방향과 특화된 교육과정을 함께 소개하며 눈길을 끌었다.

설명회 이후에는 양주시진로진학지원센터가 추진하는 맞춤형 진로·진학 지원사업을 소개해, 학생과 학부모가 진학 관련 정보를 폭넓게 접할 수 있도록 했다.

이날 행사에는 시민 80여 명이 참석해 9시가 넘는 늦은 시간까지 자리를 지키며 강연에 집중하며 높은 관심을 보였다.

미래교육과장은 "이번 설명회가 학생과 학부모 모두에게 실질적인 도움이 되었길 바란다"며 "앞으로도 지역의 교육 여건을 세심히 살피고, 아이들이 자신만의 길을 찾아갈 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>