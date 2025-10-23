본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

광주교통공사, 도시철도 2호선 차량 제작 현장점검

호남취재본부 강성수기자

입력2025.10.23 16:54

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전동차 생산 공장 방문
"차질 없는 2호선 개통"

조익문 광주교통공사 사장이 23일 충북 청주 우진산전 오창공장 등 도시철도 2호선 전동차 제작 현장을 방문, 작업 진행 상황 등을 점검하고 있다. 광주교통공사 제공

조익문 광주교통공사 사장이 23일 충북 청주 우진산전 오창공장 등 도시철도 2호선 전동차 제작 현장을 방문, 작업 진행 상황 등을 점검하고 있다. 광주교통공사 제공

AD
원본보기 아이콘

광주교통공사(사장 조익문)는 23일 충북 청주시에 있는 우진산전 오창공장 등 도시철도 2호선 전동차 제작 현장을 찾아 작업 진행 경과 및 주요 공정에 대한 점검을 실시했다.


이날 검사에서는 조익문 사장이 직접 신조 차량의 편성별 생산 상황을 세밀히 확인하고, 계획된 차량 반입 일정 준수에 따른 차질 없는 2호선 개통 준비를 당부했다.

조 사장은 "안전사고와 납기 지연 등 이례적 상황에 대비하기 위해 철저한 사전 점검에 나서고 있다"며 "무결점 차량을 통해 광주 2호선 시대를 활짝 열 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지나자 어류 8배 늘어 청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'윙~윙~' 뭔가 대단히 잘못 됐다…사상 첫 모기 등장에 발칵 뒤집힌 나라

피켓팅 놓쳐도 즐기는 건 못참아…'밖탠딩'을 아시나요

'라면 원조' 삼양vs'절대 강자' 농심…'옛날라면'으로 맞장

1400억 어치 보석 털린 루브르 관장 "허술한 보안에 끔찍한 실패…책임지겠다"

"쥐 봤다"… 신고 급증에 서울시 '스마트 방제' 추진

경찰 체력시험, "쉬워 보인다"길래 체험해봤더니…

한미 협상 기대감 커졌는데…엔低가 환율 다시 끌어올리나

새로운 이슈 보기