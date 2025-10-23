광주교통공사, 도시철도 2호선 차량 제작 현장점검

전동차 생산 공장 방문

"차질 없는 2호선 개통"

조익문 광주교통공사 사장이 23일 충북 청주 우진산전 오창공장 등 도시철도 2호선 전동차 제작 현장을 방문, 작업 진행 상황 등을 점검하고 있다. 광주교통공사 제공 AD 원본보기 아이콘

광주교통공사(사장 조익문)는 23일 충북 청주시에 있는 우진산전 오창공장 등 도시철도 2호선 전동차 제작 현장을 찾아 작업 진행 경과 및 주요 공정에 대한 점검을 실시했다.

이날 검사에서는 조익문 사장이 직접 신조 차량의 편성별 생산 상황을 세밀히 확인하고, 계획된 차량 반입 일정 준수에 따른 차질 없는 2호선 개통 준비를 당부했다.

조 사장은 "안전사고와 납기 지연 등 이례적 상황에 대비하기 위해 철저한 사전 점검에 나서고 있다"며 "무결점 차량을 통해 광주 2호선 시대를 활짝 열 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



