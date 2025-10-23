2025년 연말 공연계, 창작 초연작 쏟아진다

국립오페라단 '화전가'…전쟁 전 여인들의 삶

뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩', 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 등 한국 창작 콘텐츠들이 세계 무대를 휩쓴 2025년 연말 국내 공연계에 창작 초연작들이 쏟아진다. 우리 고유의 정서가 돋보이는 작품이 있는가 하면 독특한 상상력이 호기심을 자극하는 작품도 있어 눈길을 끈다.

국립오페라단은 새 창작오페라 '화전가'를 오는 25~26일 예술의전당 오페라극장에서 공연한다. 작품은 6·25 전쟁 발발 직전인 1950년 4월 경상북도 안동을 배경으로 한다.

이념 갈등이 퍼져있던 시기, 사랑하는 이들을 떠나보내고 이들을 기다리며 꿋꿋하게 일상을 살아내고 있는 여인들의 삶을 조명한다. 9명의 여인이 주인공 '김씨'의 환갑을 맞아 한 집에 모인다. 김씨는 성대한 환갑잔치 대신 화전놀이를 제안하고 여인들은 요리하고 밤새 이야기하며 서로의 상처를 보듬는다. 한국인 최초 벨리니 콩쿠르 단독 1위를 비롯해 6개 콩쿠르를 석권하고, 올해 데뷔 30주년을 맞은 메조소프라노 이아경이 김씨로 출연한다.

성남문화재단은 '산바람 강바람' '누가누가 잠자나' 등 200여 곡의 동요를 남긴 작곡가 박태현의 동요를 바탕으로 만든 창작오페라 '바람의 노래'를 오는 11월14~15일 성남아트리움 대극장에서 공연한다.

서울예술단은 오는 25일부터 11월2일까지 예술의전당 CJ토월극장에서 새 창작가무극 '전우치'를 공연한다. 전우치는 다양한 기행 기록을 남긴 조선 중종 시대 실존 인물로 그에 대한 전설을 바탕으로 후에 고전 소설 전우치전이 만들어졌다.

서울예술단은 전우치가 남긴 신비롭고 기이한 행적과 설화에 현대적 시선과 상상력을 입혀 새로운 'K슈퍼히어로' 작품을 선보이겠다고 밝혔다. 서울예술단의 전우치는 민중적 감성과 장난기 어린 유쾌함을 지닌 전우치가 환술과 도술을 통해 부패한 권력을 응징하고 백성을 구제하는 영웅으로 거듭나는 여정을 그린다. 특히 전우치의 도술과 환술을 표현하기 위해 세계적인 일루셔니스트 이은결이 '매지컬 씬 디렉터'로 참여해 기대를 모은다. 전우치 역은 서울예술단 단원 이한수와 그룹 하이라이트의 손동운이 맡았다.

서울예술단은 전우치에 이어 창작 신작 '청사초롱 불 밝혀라'도 선보인다. 오는 11월29일부터 12월20일까지 국립정동극장에서 공연한다. "조선시대에도 웨딩플래너가 있었다면?"이라는 흥미로운 상상력이 동원된 작품으로 조선 최초의 웨딩 전문 업체 '청사초롱'을 배경으로 조선판 웨딩플래너가 펼치는 유쾌한 혼례 잔치 이야기를 그린다. 청사초롱 불 밝혀라는 '제2회 서울예술단 창작가무극 공모전' 우수작에 선정된 작품이다.

오는 12월2일 충무아트센터 대극장에서 개막하는 EMK컴퍼니의 열 번째 창작 뮤지컬 '한복 입은 남자'의 상상력도 돋보인다.

한복입은 남자의 원작은 2014년 출간된 이상훈 작가의 동명 소설로 조선 시대 천재 과학자 장영실이 주인공으로 등장한다.

방송국 PD 진석은 17세기 화가 페테르 루벤스의 그림 '한복 입은 남자'의 인물에 호기심을 품고 다큐멘터리를 기획한다. 진석은 이탈리아의 한 여성으로부터 오래된 비망록을 전달받고 국어학 박사인 친구 강배와 함께 기록을 해석한다. 무대는 조선 시대로 바뀌어 조선에서 신분적 한계를 느낀 장영실은 조선을 떠나 유럽으로 항해를 떠나고 이탈리아 피렌체에서 레오나르도 다빈치를 만나는 이야기가 이어진다. 한복 입은 남자의 1막은 조선, 2막은 유럽을 배경으로 한다. 시간상으로 현대와 과거를 넘나들며 다양하고 흥미로운 무대를 선보일 예정이다.

배우들은 현대와 과거 이야기 속에서 1인 2역을 맡는다. 조선의 천재 과학자 영실과 비망록의 진실을 추적하는 학자 강배 역에는 박은태, 전동석, 고은성이, 훈민정음을 창제하고 과학 발전에 힘쓴 세종과 비망록 속 진실을 좇는 방송국 PD 진석 역은 카이, 신성록, 이규형이 맡는다.





