인천시, 검단∼서울 광역급행버스 2개 노선 7→13대 증차

인천시는 오는 27일부터 검단∼강남역, 검단∼구로디지털단지역을 오가는 M6457번, M6660번 노선에 각각 차량 3대를 늘려 모두 13대를 운행한다고 21일 밝혔다.

시는 운수종사자 채용 문제로 인해 M6457번은 면허 대수 10대 중 3대(배차시간 60∼80분), M6660번은 면허 대수 10대 중 4대(배차시간 30∼50분)만 운행했으나 시와 운수업체 간 협의를 통해 차량 추가 투입을 결정했다.

이에 따라 해당 노선들의 배차 간격이 줄어 검단 주민들의 서울 출퇴근길이 한층 더 편리해질 전망이다.

인천~서울 운행하는 광역급행(M6457번). 인천시 AD 원본보기 아이콘

시는 앞으로도 운수업체와 긴밀히 협조해 광역급행버스(M버스)는 물론 직행좌석 광역버스 운행대수도 증차해 시민 교통편의 향상에 지속해서 힘 써나갈 방침이다.

또 영종하늘도시∼양재꽃시장, 송도국제도시 6공구∼강남역을 운행하는 광역급행(M버스) 노선 신설을 목표로 국토교통부 대도시권광역교통위원회와 협의를 진행 중이다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>