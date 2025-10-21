본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

충청

공주 어르신 200명에 '사랑의 푸드박스' 전달…3년째 이어진 따뜻한 동행

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.10.21 10:54

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


공주맘들의사랑방·국민건강보험공단·주은라파스 등 민관 협력, 영양·생활 맞춤형 복지 실현

공주 어르신 200명에 '사랑의 푸드박스' 전달…3년째 이어진 따뜻한 동행
AD
원본보기 아이콘

충남 공주 지역의 어려운 어르신들에게 '한 끼의 온기'를 전하기 위한 푸드박스 나눔이 21일 국민건강보험공단 공주지사에서 열렸다.


공공기관과 민간단체가 손을 맞잡고 200명의 어르신에게 영양식품과 케어용품을 전달하며, 3년째 이어온 '사랑의 푸드박스' 캠페인은 지역 돌봄의 대표 모델로 자리매김하고 있다.

'사랑의 푸드박스' 나눔 행사는 단순한 물품 지원이 아닌, 식사조차 챙기기 어려운 고령층의 현실을 반영한 '맞춤형 복지 프로젝트'다.


이 행사는 공주 지역 복지 사각지대를 줄이기 위한 민·관 협력의 모범사례로 평가받고 있다.


푸드박스에는 동전육수, 참치캔, 현미누룽지, 오디즙, 팥빵, 김, 단백질음료, 실버영양죽, 국수, 미숫가루, 두부과자 등 11종의 식재료가 담겼다.

특히 올해는 어르신들의 건강을 고려한 '케어세트'(파스·미끄럼방지 양말·마스크·손수건 등)도 함께 구성돼 눈길을 끌었다.


금승원 대표(네이버카페 공주맘들의사랑방 매니저)는 "사랑의 푸드박스는 단순한 나눔이 아닌, 어르신들에게 '삶의 힘'을 전하고자 시작된 프로젝트"라며 "공공의 손길이 닿지 않는 곳까지 지역의 따뜻한 연대가 퍼져나가길 바란다"고 말했다.


이웅재 주은라파스 이사장은 "공주 지역사회에 소외되는 곳 없이 사랑의 온기가 스며들길 바란다"며 "민관이 함께 만들어가는 복지의 선순환이 계속되길 기대한다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"전기밥솥이 이렇게 위험하다니"…귀찮다고 쌀 씻었다가 건강에 치명적 "전기밥솥이 이렇게 위험하다니"…귀찮다고 쌀 씻... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전기밥솥 이렇게 쓰면 치매 위험…"내솥에 쌀 씻지 마라" 경고

11월 3일 성심당 갔다간 허탕…전 매장 휴업 공지 알고보니

비만인데 더 오래 산다고?…'이 힘' 강하면 사망 위험 뚝

또 한국어 낙서 '나라 망신'…스페인 유명 성당에 적힌 '쀍'

"외교부, 문전박대 없었다고? 대사관 초소서도 쫓겨났다" 당사자 분통

"2만5000원 짜리 100마리씩 튀겨도 쪽박"…치킨 공화국은 결국 '몰락'했다

"50억 아파트에 5000만원 보유세"…집값 안정 vs 시장 불안 '팽팽'

새로운 이슈 보기