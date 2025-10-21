빛으로 엮은 청춘의 기록… 상명대 텍스타일디자인전공 졸업전시

19명 졸업예정자, '우리의 시간이 빛이 되다' 주제로 100여 점 작품 선보여… 예술과 산업이 만나는 텍스타일의 확장

상명대학교 디자인대학 텍스타일디자인전공이 4년의 시간을 '빛'으로 직조했다.

상명대는 오는 23일까지 교내 디자인관 상명갤러리에서 제35회 졸업전시 '우리의 시간이 빛이 되다'란 주제로 19명의 졸업예정자가 각자의 예술적 여정을 담은 텍스타일 작품 100여 점을 선보인다고 21일 밝혔다.

이번 전시는 학생 개개인이 쌓아온 시간과 노력이 작품이라는 '빛'으로 발현되는 과정을 주제로 한다. 각자의 감정과 경험이 직조된 여정을 텍스타일로 표현하며, 예술성과 실용성의 경계를 넘나드는 다채로운 시도를 담았다.

전시에는 직조, 염색, 프린트, 자수, 니트, 자카드 등 텍스타일디자인의 전 영역을 아우르는 작품들이 전시된다.

전통 기법의 확장을 넘어 현대적 감각과 첨단 기술을 결합해 새로운 패브릭 예술의 가능성을 제시했다.

특히 학생들이 직접 기획하고 제작한 텍스타일 기반의 제품과 오브제를 팝업스토어 형식의 부스로 선보이며, 관람객이 텍스타일의 확장성을 체험할 수 있도록 했다.

최세령 졸업전시준비위원장(텍스타일디자인전공 4학년)은 "텍스타일은 일상의 피부이자 문화적 기억을 담는 매체"라며 "이번 전시는 재료의 물성 탐구를 기반으로 실용 디자인부터 설치 예술까지 폭넓은 스펙트럼을 담았다. 예술성과 산업성이 교차하는 상명대 텍스타일의 정체성을 보여주는 전시가 될 것"이라고 말했다.

상명대학교 텍스타일디자인전공은 브랜드 전략, 디자인 기획, 공간 연출 등 실무형 커리큘럼을 운영하며, 변화하는 산업 환경 속에서 창의적 문제해결력과 감성적 디자인 역량을 갖춘 인재를 양성하고 있다.

한편 교내 전시 이후에는 오는 11월 1일부터 4일까지 서울 서초구 모나코 스페이스 397에서 교외전시가 열리며, 더 많은 시민과 업계 관계자에게 상명대 텍스타일의 예술적 깊이를 선보일 예정이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>