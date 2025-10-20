본문 바로가기
한화투자증권, '한국대표주 VA랩' 누적 판매액 1000억원 돌파

송화정기자

입력2025.10.20 09:21

한화투자증권은 '한국대표주 VA랩'의 누적 판매액이 1000억 원을 돌파했다고 20일 밝혔다.

한국대표주 VA랩은 시가총액 및 유동성을 고려해 ▲삼성전자 ▲현대차 ▲NAVER 등 국내 대표 기업 위주 포트폴리오를 구성하고 가치분할매매(VA) 전략으로 운용한다. 가치분할매매는 직전 고점 대비 최대하락폭(MDD)을 활용한 전략으로, 분할매매를 통해 평균매입단가를 낮추고 저점 매수 및 고점 매도해 주식 비중을 탄력적으로 조절한다.


한국대표주 VA랩은 출시 이후 다양한 업종으로 투자 범위를 넓히며 꾸준한 운용 성과를 보인 결과 누적 판매액 1000억원을 돌파했다.

한화투자증권은 '미국주식 VA랩', '중국주식 VA랩' 등 다양한 VA랩 서비스를 제공하며 누적 판매액 2500억원을 상회하고 있다.


류은식 한화투자증권 상품전략실 상무는 "한국대표주 VA랩은 국내 증시 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 합리적인 투자수단"이라며 "앞으로도 고객이 원하는 다양한 유형의 상품을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
