정부, 日이시바 야스쿠니 공물봉납에 "깊은 실망과 유감"

다카이치 자민당 총재도 공물 대금 사비로 봉납

정부가 17일 이시바 시게루 일본 총리가 야스쿠니 신사에 공물을 봉납한 것과 관련해 일본 측에 실망·유감의 뜻을 전했다.

외교부는 이날 대변인 성명을 내고 "정부는 일본의 과거 침략전쟁을 미화하고 전쟁범죄자를 합사한 야스쿠니 신사에 일본의 책임 있는 지도급 인사들이 또다시 공물을 봉납하거나 참배를 되풀이한 데 대해 깊은 실망과 유감을 표한다"고 밝혔다.

정부는 "우리 정부는 일본의 책임 있는 지도자들이 역사를 직시하고 과거사에 대한 겸허한 성찰과 진정한 반성을 행동으로 보여줄 것을 촉구한다"면서 "이것이야말로 국가 간, 국민 간 신뢰에 기반한 미래지향적 한일관계를 구축해 나가기 위한 중요한 토대라는 점을 다시 한번 강조한다"고 했다.

한편 이시바 총리는 이날 야스쿠니 신사에 내각총리대신 이시바 시게루 명의로 '마사카키'라고 불리는 공물을 봉납했다. 차기 총리로 유력시되는 다카이치 사나에 자유민주당 총재도 야스쿠니 신사에 '다마구시(玉串)'라고 불리는 공물 대금을 사비로 봉납한 것으로 알려졌다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>