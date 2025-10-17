경찰청장 직무대행 “캄보디아 범죄에 가용 자원 총동원”

코리안데스크 설치 등 협의

유재성 경찰청장 직무대행은 17일 "캄보디아 내 우리 국민에 대한 취업사기·감금 범죄에 가용 자원을 총동원해 대응하고 있다"고 밝혔다.

유재성 경찰청장 직무대행이 국회 행정안전위원회 전체회의에서 답변을 하고 있다.

유 직무대행은 이날 국회 행정안전위원회 국정감사에서 "현재 국가수사본부장이 현지 실태를 점검하고 캄보디아 당국과 대응 방안을 논의하고 있다"고 말했다.

유 직무대행은 "다음 주 있을 캄보디아 경찰과 양자 회담을 통해 코리안데스크 설치와 상시 공조 체제를 구축을 협의하는 등 우리 국민의 안전을 신속히 확보할 수 있는 실효적인 대응 방안을 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

유 직무대행은 "날로 진화하고 늘어나는 사기 범죄는 서민들의 삶을 더욱 힘겹게 하고 있다"며 "신설된 범정부 통합대응단을 중심으로 보이스피싱 범죄에 24시간 365일 공백 없이 실시간으로 대응하고, 해외에 거점을 둔 범죄조직을 끝까지 추적해 검거하는 등 범죄피해가 감소되도록 총력을 기울이고 있다"고 말했다.





