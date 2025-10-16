본문 바로가기
정읍시, 22일까지 '학생승마 지원사업' 추가 모집

호남취재본부 표영길

입력2025.10.16 10:50

초·중·고 316명 대상…총 10회 운영

전북 정읍시가 오는 22일까지 지역 초·중·고등학생 316명을 대상으로 '학생승마 지원사업' 추가 모집한다.


16일 시에 따르면 이번 사업은 단순한 스포츠 강습을 넘어, 학생들이 자연 속에서 동물과 교감하며 정서적 안정을 찾고 체력을 기를 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

정읍시가 오는 22일까지 지역 초·중·고등학생 316명을 대상으로 '학생승마 지원사업' 추가 신청을 받는다. 정읍시 제공

정읍시가 오는 22일까지 지역 초·중·고등학생 316명을 대상으로 '학생승마 지원사업' 추가 신청을 받는다. 정읍시 제공

'학생승마 지원사업'은 총 10회에 걸쳐 이론 수업부터 말과 친해지기, 말 끌기, 기초 승마까지 체계적인 강습으로 진행된다. 경험이 풍부한 '웨스턴스프링스'에서 운영하며, 모든 참가자는 안전사고에 대비한 보험에 의무적으로 가입된다.

시는 더 많은 학생의 참여를 위해 본인 부담금을 기존 30%(9만6,000원)에서 20%(6만4,000원)로 더욱 낮췄다. 기초생활수급자·차상위계층·다문화가정 등 사회공익승마 대상 학생은 전액 무료로 체험할 수 있다.


참여를 원하는 학생은 오는 22일까지 '호스피아' 누리집에서 온라인으로 신청하면 된다. 대상자는 선착순이 아닌 무작위 추첨 방식으로 공정하게 선정되며, 결과는 23일 같은 누리집에서 개별적으로 확인할 수 있다. 실제 체험은 이달 말부터 오는 12월까지 운영될 예정이다.


신기환 축산과장은 "승마체험은 학생들이 자연 속에서 말과 교감하는 특별한 경험이다"며 "색다른 야외활동을 통해 체력을 기르고 학업 스트레스도 해소하는 소중한 기회가 되길 바란다"고 말했다.




호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr
