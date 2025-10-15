전진선 양평군수, 민중기 특별검사 사무실 전격 방문

양평군의 슬픔과 조사대상 공직자 권리 보호 방안 촉구



전진선 양평군수는 15일 오후 서울 광화문에 위치한 민중기 특별검사 사무실을 전격 방문했다.

양평군청 전경. 양평군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 방문은 양평군청 공무원 사망 사건과 관련해 양평군의 입장을 전달하고, 공직자 권리 보호 및 지역사회 안정 방안을 직접 제안하기 위해 이루어진 것으로 알려졌다.

앞서 전 군수는 지난 14일 양평군 노조와의 합동 기자회견에서 "이번 사건으로 깊은 상처를 입은 유가족과 군민들의 아픔을 외면할 수 없다"며 특검 수사 과정에서 양평군 공직자들의 명예와 권리를 지키기 위한 실질적 대책을 마련하겠다고 약속한 바 있다

이번 면담 자리에서 전 군수는 서울~양평 고속도로 건설 중단 문제를 언급하며 "양평 주민들은 50년간의 규제와 보상 없는 희생을 감내해왔다. 이번 사건이 더 이상 정치적 갈등으로 확대되어 군민들이 추가적인 피해를 입지 않도록 해달라"고 강력히 촉구했다.

이번 방문은 최근 발생한 공무원 사망 사고 직후 전 군수가 신속히 특검 측과 접촉해 이루어졌으며 특검 측은 양평군의 의견과 건의 사항 등을 향후 특검 수사에 적극 반영하겠다는 답변을 받은 것으로 전해졌다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>