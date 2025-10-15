남양주시, 해피누리노인복지관 증·개축 '새단장 새오픈 Begin again' 개최

경기 남양주시(시장 주광덕)는 15일 해피누리노인복지관(관장 이전)에서 복지관 증·개축을 기념하는 '새단장 새오픈 Begin again' 행사를 성황리에 개최했다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 15일 해피누리노인복지관에서 열린 복지관 증·개축을 기념하는 '새단장 새오픈 Begin again' 행사에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 기념식은 지역 어르신들의 여가·복지 서비스 향상과 쾌적한 복지 환경 조성을 위해 추진된 해피누리노인복지관 증·개축 공사의 완공을 축하하기 위해 마련됐다.

기념식에는 주광덕 남양주시장을 비롯해 김미리·정경자 도의원, 시의회 의장 및 시의원, 지역 복지기관 관계자, 복지관 이용 어르신, 자원봉사자, 후원자 등 450여 명이 참석해 자리를 빛냈다.

이날 행사는 시립 하임어린이집 어린이들의 식전 합창 공연을 시작으로 개회식과 유공자에 대한 감사패 및 표창 수여가 이어졌다. 복지관 발전에 기여한 유공자에게는 △공로패 1명 △감사패 10명 △시장 및 국회의원 표창이 각각 수여돼 그간의 노고에 감사의 뜻을 전했다.

주광덕 시장은 인사말을 통해 "이번 증·개축을 통해 해피누리노인복지관이 보다 쾌적하고 안전한 공간으로 재탄생하게 된 것을 매우 뜻깊게 생각한다"며 "시는 어르신들의 다양한 복지 수요를 반영한 정책을 지속해서 추진하고, 복지관이 지역사회와의 소통과 협력의 중심이 되도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

이번 행사는 공식 일정 외에도 복지관 일대에서 △작품 전시회 △홍보 및 체험 부스 △먹거리 부스 등 다채로운 부대행사와 프로그램들이 풍성하게 꾸며졌다.

이번 증·개축을 통해 해피누리노인복지관은 기존보다 한층 넓고 편리한 공간으로 탈바꿈했다. 연면적은 기존 대비 약 1.5배 확장됐으며, 프로그램실·식당·휴게공간 등이 새롭게 조성돼 다양한 복지 서비스 제공이 가능해졌다. 이로써 고령화 시대에 맞춘 건강관리, 평생교육, 사회참여 프로그램의 확대 운영도 가능해질 것으로 기대된다.

이전 관장은 "새롭게 단장된 복지관에서 어르신들이 더 편안하고 활기찬 일상을 보낼 수 있게 돼 기쁘다"며 "앞으로도 어르신들의 일상에서 더 가까이, 더 따뜻한 복지를 실현할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편, 해피누리노인복지관은 2017년 9월부터 사회복지법인 선한이웃복지재단이 수탁 운영하는 남양주시 대표 노인복지시설로, 지역 어르신들의 건강·여가·복지 및 사회참여 등 지원을 위한 다양한 프로그램을 제공하고 있다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>