한국앤컴퍼니, ESG 통합 브랜드 론칭 "사회공헌 확산"

한국앤컴퍼니 한국앤컴퍼니 000240 | 코스피 증권정보 현재가 22,150 전일대비 150 등락률 +0.68% 거래량 48,787 전일가 22,000 2025.10.14 13:53 기준 관련기사 한국앤컴퍼니, 납축전지 신규 BI 공개 "브랜드 입지 강화"한국앤컴퍼니그룹, 하반기 신입사원 공개 채용한국앤컴퍼니, 제조혁신 체계 'HCI WAY' 본격 가동 전 종목 시세 보기 close 그룹이 통합 ESG(환경·사회·지배구조) 브랜드 '드라이빙 포워드, 투게더'를 공식 출시하고 그룹 차원의 통합 사회 공헌 활동을 본격화한다고 14일 밝혔다.

조현범 한국앤컴퍼니그룹 회장은 평소 "사회와 함께 성장하는 기업이 진정한 의미의 지속 가능한 기업"이라며 "우리의 ESG 철학은 단순한 기부나 지원을 넘어 모두가 함께 움직이고 성장하며 나누는 사회를 만드는 것"이라고 강조했다.

그룹은 조 회장의 이 같은 경영 철학을 통합 ESG 브랜드에 반영했다고 밝혔다. 실제 통합 ESG 브랜드 BI(브랜드 아이덴티티)는 성장 가능성과 긍정적 가치를 상징한다.

한국앤컴퍼니그룹은 사회적 약자를 위한 다양한 사회 공헌 활동을 전개했다. 대표적인 활동으로는 차량 나눔 사업이 꼽힌다. 한국앤컴퍼니그룹은 이 사업을 2008년 시작한 이래 현재까지 총 642대(약 200억원 규모)의 차량을 소외계층과 복지시설에 전달했다.

또 장애인과 노인을 위한 전동 이동보조기기 배터리 지원 사업을 추진하며 이동권 보장에 기여하고 있다.

특히 조 회장의 '상생' 철학에 따라 2015년 설립된 한국동그라미파트너스는 한국장애인고용공단, 대한장애인배드민턴협회와의 협력으로 전국 장애인 배드민턴 대회를 개최, 스포츠를 매개로 장애인의 사회 통합에 앞장서고 있다.

한국앤컴퍼니그룹 관계자는 "앞으로도 성장과 나눔의 가치를 실천하는 활동을 지속 펼칠 것"이라고 말했다.





