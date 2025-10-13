조현준, 한·미·일 경제대화 참석…효성중공업 중심 '전력망 협력' 논의한다

내일부터 이틀간 일본 도쿄서 열리는 TED

효성, 美 송전 인프라 노후화 대응 방침

삼전 이재용·현대차 정의선 등도 참여할 듯

국내 주요 그룹 총수들이 '한·미·일 경제대화(TED·Trilateral Economic Dialogue)'에 참석해 공급망과 에너지 안보 등 협력 방안을 논의한다.

13일 재계에 따르면 조현준 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 88,800 전일대비 600 등락률 -0.67% 거래량 21,451 전일가 89,400 2025.10.13 15:30 기준 관련기사 효성重, 초고압차단기 전용공장에 1000억원 투자효성중공업, 미국에 765kV 송전망 '풀 패키지' 공급효성굿스프링스, 국내 유일 국산화 펌프 기술 선보여 전 종목 시세 보기 close 회장은 오는 14~15일 일본 도쿄에서 열리는 제3회 한·미·일 경제대화에 참석한다. 이재용 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 93,300 전일대비 1,100 등락률 -1.17% 거래량 23,788,358 전일가 94,400 2025.10.13 15:30 기준 관련기사 삼성물산, 삼성전자와 1조640억 규모 천안단지 마감공사 계약코스피, 외국인·기관 '팔자'에 3580선 마감…코스닥은 강보합세연 4%대 금리로 활용 가능한 주식자금이? 누구나 최대 4배까지! 전 종목 시세 보기 close 회장과 정의선 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 218,500 전일대비 1,500 등락률 +0.69% 거래량 544,349 전일가 217,000 2025.10.13 15:30 기준 관련기사 현대차, 현대차증권 MMT에 500억 투자코스피, 외국인·기관 '팔자'에 3580선 마감…코스닥은 강보합세연 4%대 최저금리로 400% 레버리지는 물론 신용미수대환까지 전 종목 시세 보기 close 그룹 회장도 참여하는 것으로 알려졌다. 한·미·일 경제대화는 3개 국가의 정·재계 리더들이 모여 민주주의와 공동 번영을 위한 다각적 협력 방안을 논의하는 정책 세미나다. 2023년 미국 샌프란시스코에서 출범했다.

조현준 효성 회장이 지난해 10월18일 오전 서울 영등포구 FKI타워에서 한국경제인협회(한경협)가 일본 게이단렌(경제단체연합회)과 함께 연 '제31회 한일재계회의'에 참석하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

조 회장은 이번 회의에서 AI 확산과 전기차 보급, 데이터센터 증가로 인한 전력 수요 급증 문제를 중심으로 다룰 전망이다. 한국, 미국, 일본 간 송전망과 에너지 인프라 협력 방안을 논의할 것으로 보인다. 효성중공업 효성중공업 298040 | 코스피 증권정보 현재가 1,446,000 전일대비 52,000 등락률 -3.47% 거래량 48,164 전일가 1,498,000 2025.10.13 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"효성중공업, 3분기 실적 기대치 부합할 것"효성重, 초고압차단기 전용공장에 1000억원 투자효성중공업, 미국에 765kV 송전망 '풀 패키지' 공급 전 종목 시세 보기 close 은 초고압 변압기, 초고압직류송전(HVDC), 가스절연개폐장치(GIS) 등 전력기기를 생산하며 글로벌 송전 인프라 시장에서 기술 경쟁력을 확보하고 있다,

정 회장은 현대차그룹 후원사 자격으로 지난해에 이어 올해도 행사장에 자리할 것으로 전해졌다. 정 회장은 지난해 서울 용산 그랜드하얏트호텔에서 열린 제2회 한·미·일 경제대화에서 빌 해거티 미국 공화당 상원의원, 크리스 쿤스 민주당 상원의원 등과 논의한 바 있다.

이 회장은 지난해 불참했던 한·미·일 경제대화에 올해는 참석할 것으로 점쳐진다.

이밖에 정인섭 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 109,400 전일대비 100 등락률 +0.09% 거래량 1,657,628 전일가 109,300 2025.10.13 15:30 기준 관련기사 영업이익 증가율 1000%대 '삼총사' 있다…실적 시즌 주목해야 할 종목은[3Q실적 미리보기]중국은 0척 굴욕…'영하 163도 화물도 척척' 韓, 전세계 LNG운반선 수주 '싹쓸이'연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감 전 종목 시세 보기 close 사장과 신학철 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 282,000 전일대비 3,000 등락률 +1.08% 거래량 245,693 전일가 279,000 2025.10.13 15:30 기준 관련기사 영업이익 증가율 1000%대 '삼총사' 있다…실적 시즌 주목해야 할 종목은[3Q실적 미리보기][PE는 지금]중소형 PEF 전성시대 올까구조조정 요원한 석유화학..현금 확보해 '버티기 모드' 돌입 전 종목 시세 보기 close 부사장 등도 참석한다. 일본에서는 게이단렌(일본경제단체연합회), 소프트뱅크, 도요타, 소니 등 주요 기업이 자리를 함께한다. 미국 쪽에서는 해거티 의원을 비롯한 조지 글래스 주일 미국대사, 앨리슨 후커 미 국무부 정무차관과 퀄컴, 페덱스 등이 참석할 예정이다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>