구리시자원봉사센터, '문화 감성 증진 프로젝트' 진행

"봉사자 여러분, 수고하셨습니다"

추석 이후 자원봉사자 180명 초청

힐링과 감사의 시간 마련

㈔구리시자원봉사센터(이사장 백경현)는 지난 11일 롯데시네마 구리 아웃렛 점에서 자원봉사자 180명을 초청해 영화 관람 행사를 개최했다.

㈔구리시자원봉사센터가 지난 11일 롯데시네마 구리 아웃렛 점에서 자원봉사자 180명을 초청해 영화 관람 행사를 개최하고 있다. 구리시 제공

이번 행사는 추석 연휴 이후 지역사회를 위해 헌신해 온 자원봉사자들에게 감사의 마음을 전하고 재충전의 시간을 선사하기 위해 마련된 자리였다.

이날 자원봉사자들은 코믹 액션 영화 '보스'를 함께 관람하며 일상의 피로를 해소하고 즐거운 휴식을 누렸다.

참석한 한 봉사자는 "이번 영화 관람을 통해 힐링할 수 있었고, 앞으로 봉사활동에 더 큰 힘을 낼 수 있을 것 같다"고 소감을 전했다.

백경현 이사장은 "바쁜 일상에서도 지역 곳곳에서 묵묵히 나눔을 실천해 주신 자원봉사자 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "앞으로도 다양한 성과보수와 지원을 통해 봉사자들이 자긍심과 활력을 느낄 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

한편, 구리시자원봉사센터는 '우수봉사자 씽씽 투어', '자원봉사자 힐링 문화 콘서트', '할인가맹점 운영' 등 다양한 프로그램을 운영하며 봉사자들의 사기 진작과 복지 향상에 힘쓰고 있다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



