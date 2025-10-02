김포시, 가마지천 중심으로 새로운 하천경제·문화 이끈다

시, 경기도 지방하천 신규정책 오디션 공모 선정…도비 5억원 확보

야간특화형 여가공간으로 하천 변화·반려문화공간도 조성…2026년 준공 목표

경기 김포시(시장 김병수)가 경기도에서 주관한 '경기도 지방하천 신규정책 오디션' 공모에 선정, 도비 5억원을 확보하면서 가마지천이 하천경제 및 문화복합거점으로 거듭날 전망이다.

가마지천 사업 개요. 김포시 제공 AD 원본보기 아이콘

2일 김포시에 따르면 시는 수변공간과 조화를 이루는 공간 디자인을 도입해 낮뿐 아니라 밤에도 즐길 수 있는 야간 특화형 여가공간으로 발전시키는 한편, 반려문화공간을 조성해 나가겠다는 계획이다.

시는 이번 사업이 하천여가문화공간 조성계획의 큰 틀 안에서 추진되는 것인만큼, 하천유휴공간을 시민 일상 중심의 하천공간으로 변화시키는 한편, 증가되는 반려놀이터 수요에 대응해 지역경제 활성화를 촉진해 나가겠다는 각오다.

특히 하천에 아름답고 감성적인 조명을 연출해 퇴근 후 직장인들도 편안히 즐길 수 있는 도심 속 특색 있는 명소로 자리매김하도록 조성할 예정이다. 이외에도 반려동물테마의 하천경관, 반려견 놀이 및 휴식 공간 조성, 생태교육 및 시민참여 프로그램 운영 등 단계적인 세부사업도 추진되며, 2026년 준공을 목표로 한다.

김병수 김포시장은 "김포시 하천이 단순 여가공간을 넘어 시민과 반려동물이 함께 누리는 생활밀착형 문화공간이자 지역경제를 견인하는 복합거점공간으로 거듭나는 계기가 될 것"이라며 "수변경관과 어울리는 공간 구성으로 새로운 하천문화를 창출해 나갈 것"이라고 말했다.

한편, 김포시는 명품수변공원길 조성으로 도시경쟁력을 향상시키는 동시에 하천을 시민 문화공간으로 바꿔나가고 있다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



