새 돈으로, 명절봉투도 드려요… BNK부산은행, 부산역·진영휴게소 이동점포 반짝

부산역 이동점포 4년만에 재개, 귀성객 편의

추석 연휴에 BNK부산은행의 '반짝' 점포가 생긴다.

BNK부산은행은 연휴를 맞아 귀성객과 지역 주민의 편의를 위해 2일과 3일 이틀간 부산역 2번 출구 앞과 남해고속도로 순천방향 진영휴게소 두 곳에서 이동점포를 운영한다고 알렸다.

NK부산은행이 추석연휴를 맞아 운영 중인 부산역 이동점포.

이동점포 운영 시간은 오전 10시부터 오후 4시까지이며, 방문 고객은 현장에서 신권 교환 서비스를 이용할 수 있고 명절 봉투도 함께 받을 수 있다.

올해 운영은 2020년 코로나19로 중단됐던 부산역 광장 운영을 5년 만에 다시 열게 됐다. 부산은행은 철도 이용객과 고속도로 귀성객 모두가 편리하게 서비스를 받을 수 있도록 부산역과 진영휴게소 두 곳을 동시에 운영해 접근성을 높였다.

부산은행 안형모 영업추진부장은 "추석을 맞아 고향을 찾는 고객들에게 편리함을 드리고자 이동점포를 마련했다"며 "고향을 찾는 발걸음이 더 가벼워지길 기대한다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



